بدء فرش أثاث مجمعات خدمات المواطنين ضمن مشروعات "حياة كريمة" بالوادى

أعلن المهندس عبدالحكم جبالي، منسق عام "حياة كريمة" بالوادي الجديد، اليوم، عن وصول وبدء فرش الأثاث بمجمعات خدمات المواطنين في إطار مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز الفرافرة.

وأضاف جبالي أن الفرش يشمل 6 مجمعات بالوحدات القروية بنطاق مركز القرافرة، ويهدف إلى تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة إنجاز المعاملات رقميًا من خلال الشباك الواحد.

وأوضح أن المشروعات التي نفذتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تشتمل على الخدمات التالية: «مركز تكنولوجي ومكتب بريد وشهر عقاري وسجل مدنى ومكتب تموين ومركز تضامن اجتماعي ووحدة محلية ومجلس محلي).

وقالت الدكتورة غادة خديوي، منسق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالوادي الجديد، إن المبادرة استطاعت العمل داخل 28 قرية بالمركز، ومن أبرز القطاعات التي عملت عليها قطاع الطرق والمحليات والصحة، وغيرها من القطاعات الرئيسية التي تهم حياة المواطنين.

وتابعت منسق «حياة كريمة» في الوادي الجديد: "إنه تم تنفيذ مشروعات للصرف الصحي والزراعة ومياه الشرب"، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على الخدمات الحكومية المختلفة، مشددة على أن مشروعات المبادرة تتم من خلال الاستماع إلى المواطنين ومعرفة ما يحتاجه الأهالي في القرى المختلفة.

