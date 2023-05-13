السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الخميس.. "التراث الثقافى الإفريقى" ندوة بمتحف محمد ناجى

متحف محمد ناجي
متحف محمد ناجي

يستضيف متحف محمد ناجي، التابع لقطاع الفنون التشكيلية، ندوة بعنوان "المتاحف.. والتراث الثقافي الإفريقي"، في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الخميس الموافق 18 مايو الجاري، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية؛ وذلك في ضوء الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف.

ومن المقرر أن يشارك في الندوة كل من الدكتور محمد أمين عبدالصمد مشرف إدارة التراث الشعبي بالمركز القومي للمسرح، محمد عزالدين حسن رئيس مؤسسة النيل للدراسات الإفريقية والاستراتيجية، نجلاء رجب محمد رئيس ملتقى الصداقة بين الشعوب وعضو جمعية تراث بلدنا، على أن تدير الندوة أماني فاروق الحناوي مدير متحف محمد ناجي.

ويصاحب الندوة احتفالية لعرض عدد من المعروضات والمشغولات اليدوية ولوحات للفن التشكيلي من دول (السودان - الصومال - إريتريا) والنوبة.

وفي نفس السياق؛ يقيم متحف وحيد سليم ورشة تفاعلية عن أهمية دور المتاحف في زيادة الوعي والثقافة في المجتمع بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 18 مايو 2023، بمقر المتحف في 54 شارع ترعة الجبل بجوار نادى المطرية الرياضى أمام محطة مترو أنفاق المطرية.

اليوم العالمي للمتاحف 

هو يوم دولي يقام سنويًا في 18 مايو أو حوالي هذا اليوم، بتنسيق من المجلس الدولي للمتاحف (ICOM)، ويسلط الحدث الضوء على موضوع محدد يتغير كل عام ليعكس موضوعًا أو قضية ذات صلة تواجه المتاحف على المستوى الدولي، وتحدد لجنة استشارية من مجلس المتاحف العالمي هذا الموضوع.

وبحسب مجلس المتاحف فإن الغاية من هذه المناسبة هي: إتاحة الفرصة للمختصين بالمتاحف من التواصل مع العامة، وتنبههم للتحديات التي تواجه المتاحفة إذا ما أصبحت- حسب تعريف المجلس للمتاحف- مؤسسات في خدمة المجتمع وفي تطوره.

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