حبس المتهم بحيازة كيلو ونصف "حشيش" في المرج

قررت نيابة المرج الجزئية، اليوم السبت، حبس المتهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو ونصف، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوى لفحصها.

كانت بداية الواقعة عندما تم تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته "كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو ونصف وهاتف محمول وسلاح أبيض "مطوة "- مبلغ مالى.

بسؤاله أقر بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها والكسب الغير مشروع منها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.