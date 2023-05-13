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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الذهب تواصل التراجع.. وعيار 21 بـ2380 جنيهًا

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية، خلال منتصف تعاملات اليوم السبت 13 مايو 2013، بقيمة 40 جنيهًا في سعر الجرام، وفق آخر تحديثات صادر عن شعبة المجوهرات والمعادن الثمينة بالغرف التجارية.

وتقدم "الدستور" نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

وسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2380 جنيهًا، في منتصف التعاملات مقارنة 2420 جنيهًا في بداية التعاملات اليوم، وعيار 24 سجل 2720 جنيهًا، وعيار 18 نحو 2040 جنيهًا، وعيار 14 نحو 1580 جنيهًا، والجنيه الذهب نحو 19040 جنيها.

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