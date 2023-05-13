مديريات تعليم القاهرة والجيزة تستعد لعقد اختبارات الشهادة الإعدادية

بدأت المديريات التعليمية بمحافظتي القاهرة والجيزة، في الاستعداد لعقد اختبارات نهاية العام الدارسي الحالي 2022-2023، لطلاب الشهادة الإعدادية المقرر انطلاقها الأربعاء المقبل بمحافظة القاهرة، ويوم السبت 20 مايو بالجيزة.

وتقوم المديريات حالياً بمراجعة أسئلة الاختبارات للتأكد من خلوها من الاجزاء التي تمت تحديدها للأطلاع فقط، والتأكد أيضًا من مطابقتها للمواصفات الفنية للامتحان، التي اقرتها وزار التربية والتعليم والتعليم الفني.

وشددت المديريات التعليمية، على ضرورة أن تكون طباعة أوراق الامتحانات واضحة، لتفادي شكاوي العام الماضي.

وحذرت المديريات التعليمية، طلاب الشهادة الاعدادية من اصطحاب اجهزة المحمول داخل اللجان الامتحانية.

جدول امتحان الشهادة الاعدادية بالقاهرة

جدير بالذكر أن أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي بالفصل الدراسي الثاني"الدور الأول" للعام الدراسي الجاري 2022/2023، ويأتي جدول الامتحانات كالأتي:

-الأربعاء 17/5: اللغة العربية والخط والإملاء

-الخميس 28/5: الدراسات الاجتماعية، التربية الدينية

-السبت 20/5: الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

-الأحد 21/5: اللغة الأجنبية

-الإثنين 22/5: الهندسة، التربية الفنية

-الثلاثاء 23/5: العلوم

جدول امتحان الشهادة الاعدادية بالجيزة

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي بالفصل الدراسي الثاني"الدور الأول" للعام الدراسي الجاري 2022/2023، ويأتي جدول الامتحانات كالأتي:

- السبت 21 يناير 2023، امتحان مادة اللغة العربية والخط.

- الأحد 22 يناير 2023، امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

- الإثنين 23 يناير 2023، امتحان مادتي العلوم، والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الثلاثاء 24 يناير 2023، امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والتربية الفنية.

- الأربعاء 25 يناير 2023، امتحان مادة الهندسة.

- الخميس 26 يناير 2023، امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).