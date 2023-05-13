بالأسماء.. مصرع وإصابة 4 إثر انقلاب سيارة فى أسوان

لقي شخص مصرعه، وأُصيب 3 آخرون إثر انقلاب سيارة بطريق إدفو مرسى علم، في حدود محافظة أسوان، مساء اليوم السبت، وعلى الفور، توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة بطريق إدفو مرسى علم، في حدود المحافظة، وتحديدًا عند منطقة الشيخة عطية، مما أسفر عن إصابة 3 ومصرع آخر، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام، لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما، والمتوفى إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع آثاره من الطريق.

وتبين أن المصابين هم كل من: محمد علي سلطان، محمود محمد أحمد، وأبوزيد أحمد عبدالقادر، تم نقلهم إلى مستشفى إدفو.

أما المتوفى يُدعى محمد يوسف، وتم إيداع جثمانه بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.