السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قائمة ريال مدريد.. أنشيلوتي يريح نجومه أمام خيتافي قبل موقعة السيتي

ريال مدريد
ريال مدريد

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة نظيره خيتافي مساء اليوم السبت في إطار الجولة الـ 34 من الدوري الإسباني.

وأراح أنشيلوتي 4 من القوام الأساسي لتشكيل النادي الملكي، استعدادًا لموقعة مانشستر سيتي الإنجليزي الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وغاب عن قائمة اليوم البرازيلي رودريجو، الفرنسي كريم بنزيما قائد الفريق وثنائي الدفاع داني كارفخال وديفيد ألابا.

وتواجد على رأس القائمة تيبور كورتوا حارس مرمى الفريق، لوكا مودريتش وفينسيوس جونيور، بينما عاد فلورينت ميندي الظهير الأيسر للظهور بعد تعافيه من الإصابة.

قائمة ريال مدريد.. أنشيلوتي يريح نجومه أمام خيتافي قبل موقعة السيتي

 

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، لوبيز

 

خط الدفاع: ميلياتو، فييخو، ناتشو، أودريزولا، فاسكيز، روديجير، ميندي

 

خط الوسط: كروس، مودريتش، تشاوميني، فالفيردي، سيبايوس، كامافينجا

خط الهجوم: هازارد، أسينسيو، فينسيوس، ماريانو

 

 

ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثالث برصيد 68 نقطة، بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني فيما يحتل فريق خيتافي في المركز الثامن عشر برصيد 34 نقطة.

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