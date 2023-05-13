مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض القلب يناقش تدخلال حالات الانسداد المزمن للشرايين

نظمت الجمعية المصرية لأمراض القلب بالتعاون مع قسم القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، مؤتمر التداخلات في حالات الانسداد المزمن للشرايين التاجية السادس، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب، والأستاذ الدكتور إسلام شوقي رئيس الجمعية، وإشراف الأستاذ الدكتور عزة الفقي رئيس قسم القلب، وبرئاسة الأستاذ الدكتور عادل الأتربي، أستاذ أمراض القلب بكلية الطب جامعة عين شمس.

شهدت فعاليات المؤتمر عرض عدد كبير من الحالات شديدة التعقيد و قام عدد من الخبراء الأجانب والأساتذة المصريين بعرض الحديث في طرق علاج الانسداد المزمن للشرايين التاجية.

ناقش المؤتمر على مدار يومين طرق علاج الانسداد المزمن بعد عمليات القلب المفتوح وكيفية التعامل مع التكلسات في الشرايين التاجية و جدوى توسعة الانسداد المزمن في حالات هبوط كفاءة عضلة القلب، بالإضافة إلى كيفية إجراء التداخلات باستخدام كمية قليلة جدا من الصبغة، كما ناقش المؤتمر كيفية الوقاية من المضاعفات و كيفية التعامل معها حال حدوثها.

وتضمنت جلسات المؤتمر نقلاً حياً من داخل غرف القسطرة بقسم القلب طب عين شمس لـ٨ حالات قسطرة شديدة التعقيد بنجاح.

حيث قام بإجراء الحالات الخبراء العالميين:

الأستاذ الدكتور. ياماني ماساهيسا - اليابان

الأستاذ الدكتور الكسندر اڤران - فرنسا

الأستاذ الدكتور دانيال ڤيلنمان - سويسرا

الأستاذ الدكتور خالد تمام - السعودية

ومن كلية الطب جامعة عين شمس:

الأستاذ الدكتور عادل الاتربي

الأستاذ الدكتور نيرين عكاشه

الأستاذ الدكتور تامر أبو عرب

الأستاذ الدكتور طارق رشيد

الأستاذ الدكتور محمد زهران

الأستاذ الدكتور شهاب الأتربي

الأستاذ الدكتور محمد صابر

ومن كليات الطب بالجامعات المصرية :

الدكتور عمرو الحديدي - طب القصر العيني

الدكتور . ياسر صادق - طب حلوان.