"القوى العاملة": ندوة لتوعية عمال "صناعية جنوب بورسعيد" بحقوقهم وواجباتهم

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد ندوة توعية مشتركة بين إدارة الرعاية وإدارة السلامة والصحة المهنية بمبني مجمع الخدمات بالمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، بمشاركة ٤٢ عاملا وعاملة من ٢٤ شركة من شركات المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، في إطار تنفيذ توجيهات الوزير وزير القوى العاملة حسن شحاتة، لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية والاهتمام بتمكين المرأة و ذوي الهمم ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

وأوضح عبد الونيس عبد الله، مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، في تقريره الذى تلقته الوزارة، أن المديرية قامت بتنظيم ندوة توعية وتثقيف في مجال السلامة والصحة المهنية، وأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وكافة الحقوق والواجبات المترتبة على تطبيقها داخل المنشآت، وذلك بمبني مجمع الخدمات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد بحضور اللواء علاء المالكي-مدير عام المنطقة الصناعية بالجنوب، واللواء طارق حرفوش مدير مكتب المستثمرين، ومحمود السقا وكيل المديرية، والكيميائية السيدة إسماعيل مدير مكتب بورسعيد، ونادية وليم مفتشة مكتب بورسعيد، وأحمد أبوالمعاطي مدير مكتب علاقات العمل بورسعيد، ودعاء حمدي مفتشة العلاقات، وتم خلال الندوة عرض فيلم تسجيلي عن المشروعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة بالمنطقة الصناعية، وجهود الشباب الواعدة والأنشطة الاقتصادية ومدى تنوعها وتناول الفيلم كافة شركات المنطقة وعدد عمالها وانشطتها، كما شرح اللواء علاء المالكي نظام العمل و التحول الرقمي وكيفية الحصول على كافة بيانات وملفات المستثمرين من خلال الارشيف الالكتروني.

وأشاد مدير المديرية بالجهد المبذول في مجال التحول الرقمي بالمنطقة ومستوي التطور الإلكتروني المواكب لمتطلبات زيادة الاستثمار بالمنطقة، كما أكد أن رسالة وزارة القوى العاملة هي التوعية والتوجيه والإرشاد لأصحاب الأعمال والعمال من أجل الاستمرار في تحقيق التوازن في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ومن أجل زيادة الإنتاج، منوها أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية كما أن العمال هم جنود التنمية ومن ثوابت الدولة المصرية حماية ور غاية العمال وتوعيتهم بالحقوق والواجبات، كما أفاد في كلمته أن السلامة منهج حياة وأكد على أهمية تطبيق مفهوم السلامة في كافة المنشآت حفاظا علي جميع العاملين من مخاطر بيئة العمل المحيطة بهم ، وأشار إلى خروج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية مما يعزز جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج ويعود بالنفع علي الاقتصاد القومي، كما تم الرد علي كافة استفسارات المشاركين.

وأضاف مدير المديرية في تقريره أن الندوة تناولت المحاضرة الأولى منها استعراض إجراءات التفتيش طبقا لقوائم المراجعة والأخطاء الشائعة ودليل الحقوق والواجبات مع شرح لائحة تشغيل النساء، وأهمية تحديثها بما ورد بقانون الطفل ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ والتوعية بالقرارات ٤٣؛٤٤ لسنة ٢٠٢١ وأهداف وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة ومناهضة كافة أشكال التمييز ضدها وتوضيح أهمية الامتثال لمعايير العمل الدولية وتم توزيع نسخ ورقية من قوائم المراجعة على جميع مسؤولي الشركات وإقامة ورشة عمل تفاعلية تم من خلالها مناقشة جوانب عديدة في قانون العمل والقوانين ذات الصلة.

قدمت المحاضرة لمياء محمود مديرة إدارة الرعاية، كما ألقت المحاضرة الثانية الكيميائية فاطمة الصياد مفتشة مكتب بورسعيد، تحت إشراف الكيميائية إيمان مسعد مدير إدارة السلامة حول أهداف السلامة وخطة الطوارئ والإخلاء موضحة الغرض من خطة الطوارئ وأهدافها والحفاظ على العمال والمنشآت بإعداد خطة طوارئ توضح فيها كيفية إخلاء العمال من المكان أثناء حدوث الكوارث حفاظا على حياتهم وحفاظا علي المنشأة ورأس المال وذلك إيمان بدور السلامة في سير العملية الإنتاجية وزيادة الدخل وتقليل الحوادث والإصابات.