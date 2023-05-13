بعد محادثات الحوار الوطني.. روشتة طبيب نفسي لتعافي المرأة من العنف الأسري

تتعرض الكثير من السيدات إلى العنف الأسري من قبل أزواجهن أو أسرتهن، وهذا التصرف يؤثر بالسلب على نفسيتهن وسلوكهن.

وبالتزامن مع مناقشة الحوار الوطني العديد من القضايا الهامة التي تخص المرأة لضمان حقها ولحل مشكلة ارتفاع نسبة الطلاق، بجانب مناقشة قضية العنف الأسري والعنف الإلكتروني، قدم الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، روشتة علاجية للسيدات التي تعرضن للعنف الأسري يجب إتباعها لتحسين حالتها النفسية.

وقال استشاري الطب النفسي، خلال حديثه لـ“الدستور”، إن العنف الأسري له العديد من الأشكال إذا كان بالضرب والسب، لذلك يجب على المرأة أن تتخذ الإجراءات القانونية ولا تستلم لكل هذه الصعوبات المعيشية القاسية ويجب أن تأخذ فرصتها لتغير حياتها للأحسن.

وكشف “فرويز” عن أسباب العنف الزوجي داخل الأسر المصرية وزيادة هذه الحالات خلال الفترة الأخيرة، بسبب العنف داخل الأسرة والإلحاد الديني والاضطرابات الجنسية المتزايدة مما جعلت نظام مجتمعنا يتغير لشكل ثاني غريب لم نكن نعلم عنه شيئا.

وأكد أن العنف في العلاقات الزوجية واحد من ضمن عدد من المشكلات التي ظهرت في المجتمع، لذلك يجب على الست المصرية أن تعيش حياتها بعيداً عن الضغوطات الأسرية أو الزوجية، ونصح السيدات المقبلين على الزواج باختيار شريك حياتها بعناية ودراسة أخلاقه قبل العيش معه في بيت واحد لتتفادى تلك المشكلات قبل الوقوع بها.