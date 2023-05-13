السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس عاطل قتل جارته لسرقتها غرب الإسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل سيدة وسرقة متعلقاتها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لفحصها، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب، بورود بلاغ بالعثور على جثة إحدى السيدات، متوفاة وتبين سرقة محتويات شقتها.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، وكشفت جهوده عن تحديد هوية المجنى عليها وتبين أنها لإحدى السيدات "مبلغ بغيابها" مقيمة بدائرة القسم، وأن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص عاطل "له معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وألقي القبض عليه، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بارتباطه بعلاقة جيرة بالمجنى عليها، وعقده العزم على قتلها وسرقتها، وبتاريخ الواقعة ولدى تواجدها أمام باب شقتها تعدى عليها "بمطرقة" على رأسها حتى فارقت الحياة واستولى على متعلقاتها "لاب توب وبعض المتعلقات والملابس الخاصة بها و2 هاتف محمول"، وأضاف بتخلصه من الجثة بإلقائها بمنطقة العثور، وكذا ضبط "المسروقات المستولى عليها".

كما قرر بتسليمه الهاتفين المحمولين، وبعض متعلقات المجنى عليها لوالدته ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية "سيئة النية"، أمكن ضبطها بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية وأرشدت عن "المتعلقات المستولى عليها"، وأضافت بتخلصها من الهاتفين المحمولين بإلقائهما بأحد المجاري المائية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.

إحدى السيدات التحفظ على كاميرات المراقبة العثور على جثة الكشف الطبى المجني عليها برج العرب بالإسكندرية تشكيل فريق بحث

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