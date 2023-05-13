السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"القوى العاملة": "سلامتك تهمنا" تستكمل أعمالها فى القليوبية

السلامة والصحة المهنية
السلامة والصحة المهنية

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وذلك بمقر إدارة جامعة بنها، وذلك لتنفيذ التوعية بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل مختلف القطاعات والكليات التابعة لجامعة بنها، تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، بالتأكد من تطبيق اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في المنشآت والعمل على تكثيف التوعية والتثقيف في هذا المجال حفاظًا على العمال والممتلكات، وتحت رعاية اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم السبت، أنها تلقت تقريرًا من إيمان السيد مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، نوهت فيه إلى أنه تم استئناف مبادرة سلامتك تهمنا لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت داخل مختلف قطاعات العمل بالمحافظة، وذلك في إطار اهتمام المديرية وتكثيفها لأعمال التوعية والتثقيف حول هذا الملف بالتعاون والتنسيق مع المنشآت العاملة داخل المحافظة، مشيرة إلى أن ندوة التوعية تهدف إلى التعرف على مخاطر بيئة العمل وكيفية السيطرة عليها وكيفية مواجهتها، بالإضافة إلى التعامل مع خطة الطوارئ، فضلًا عن القوانين والقرارات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، ودور كل الأطراف المعنية في الوصول إلى بيئة عمل آمنة.

السلامة والصحة المهنية

وأضاف مدير المديرية، أنه شارك في الندوة الدكتـور إبراهيم راجح، مدير وحدة الأزمات والكوارث المركزية بجامعة بنها، والكيميائـي مجدى السيد، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، فضلًا عن عدد من مسئولى السلامة والصحة المهنية من مختلف القطاعات والكليات على مستوى المحافظة، وفي ختام الندوة تم الرد على الأسئلة والاستفسارات التي قدمها الحاضرون، مقدمين الشكر والتقدير للوزارة والمديرية على جهودهما في نشر التوعية والتثقيف بأساليب السلامة وكيفية تطبيقها داخل المنشآت وفي الحياة اليومية، وتم التأكيد على استمرار برامج التوعية التى تقدمها المديرية للعاملين بالشركات والمصانع لحثهم على تطبيق تلك الأساليب داخل أماكن العمل وخارجها.

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