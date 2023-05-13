برلمانية تطالب بمراعاة التصميمات والتنسيق فى تطوير منطقة المتحف الكبير

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن اهتمام الدولة المصرية بتطوير المناطق والطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير على أعلى مستوى بما يليق بمشروع المتحف الكبير، الذي سيكون افتتاحه محط أنظار العالم خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت عضو مجلس النواب، في بيان لها اليوم، أن الفكرة الأساسية لتطوير المنطقة والطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير تعتمد بشكل رئيسي على خلق رؤية عصرية لأعمال التنسيق العام للمنطقة؛ عبر إضافة حلول ذكية مستوحاة من الحضارة الفرعونية العريقة، إذ سيكون الطابع الرئيسي عبارة عن تصميم وإنشاء أشكال وتصميمات تتسق مع الحضارة المصرية القديمة.

وشددت النائبة رحاب موسى على أهمية أن يشمل المخطط العام لتطوير المنطقة والطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير، تطوير الطريق الدائري والمباني المطلة عليه، وكذلك الأمر بالنسبة لطريقي مصر- الإسكندرية الصحراوي، ومصر- الفيوم الصحراوي، المنطقة التي يتقاطع فيها طريق مصر- الفيوم مع الطريق السياحي.

كما أشارت إلى أهمية الاهتمام بأعمال تطوير طريقي مصر- الإسكندرية الصحراوي، ومصر- الفيوم، وإزالة المخلفات، وأعمال التشجير، ودهان الأسوار، وتنسيق الشكل العام للإعلانات الموضوعة على الطريق، فضلًا عن جهود تحسين المساحات المزروعة والتشجير على جانبي الطريق، وإزالة أي أسوار معدنية على جانبي الطريق، لأهمية هذه الطرق فى الوصول إلى المتحف الكبير.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سبق وعقد اجتماعاً لمتابعة أعمال تطوير المنطقة والطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية، وممثلي المكتب الاستشاري الذي أعد المخطط العام لتطوير المنطقة.