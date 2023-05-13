تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإسماعيلي في الدوري وموعد المباراة والقنوات الناقلة، هو ما يشغل اهتمامات جماهير الزمالك في ظل سعى الفارس الأبيض لتحقيق الفوز للاستمرار في مطاردة أهل القمة بالدوري المصري، بالإضافة لمصالحة الجماهير البيضاء الغاضبة من أداء الفريق أمام بروكسي بدور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

وحقق الزمالك الفوز على الإسماعيلي فى مباراة الدور الأول والتى أقيمت بالأسبوع العاشر بالدوؤرى بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف.

موعد مباراة الزمالك والاسماعيلى والقنوات الناقلة

يحل الزمالك ضيفًا على الاسماعيلى فى تمام السابعة من مساء اليوم السبت 13ـ5ـ2023، على ستاد الاسماعيلية فى المباراة المؤجلة من الاسبوع السابع والعشرين بمسابقة الدورى المصرى.

وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس المباراة على الهواء مباشرًا عبر قناة أون تايم سبورتس اتش دى 1، ويصاحب المباراة استديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم التحليل بالدورى المصرى.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاسماعيلى فى الدورى المصرى الممتاز

تشهد قائمة الزمالك أمام الاسماعيلى عودة أحمد سيد زيزو والتونسى سيف الدين الجزيرى والذين غابا عن مباراة بروكسى، بالاضافة الى عودة محمود حمدى الونش للتشكيل الاساسى بعدما كان على مقاعد البدلاء فى المباراة الماضية.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاسماعيلى

محمد صبحى فى حراسة المرمى

حسام عبدالمجيد ومحمود حمدى الونش ومحمود شبانة فى الدفاع

حاتم سكر ووسيد بعدالله نيمار ومحمد أشرف روقا وسيف فاروق جعفر فى وسط الملعب

أحمد سيد زيزو ومصطفى شلبى وسيف الدين الجزيرى فى الهجوم.

غيابات الزمالك أمام الاسماعيلى فى الدورى

تشهد قائمة الزمالك غياب عدد كبير من اللاعبين عن مباراة الاسماعيلى أبرزهم محمد عواد حارس المرمى لاسباب فنيه، ومحمد عبدالغنى لتعرضه لاجهاد فى العضلة الخلفية، واحمد فتوح ومحمد عبدالشافى وعبدالله جمعه وناصر منسى وعمرو السيسى للتأهيل.

قائمة الزمالك لمواجهة الاسماعيلى فى الدورى

حشد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للزمالك 20 لاعبًا لمواجهة الاسماعيلى، وضمت قائمة الزمالك كلا من ..

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - حسام عبدالمجيد - محمود شبانة - مصطفى الزناري - محمد طارق - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - سيف جعفر - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد بلحاج - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.