السبت 13 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"ولعت في الشقة".. اعترافات قاتل مسنين في شقتهما بالعمرانية

قاتل مسنين
قاتل مسنين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات وتفاصيل واقعة قتل عاطل لسيدة مسنة وزوجها لسرقتها وإشعال النيران في شقتها السكنية بمنطقة العمرانية.

تبلغ لقسم شرطة العمرانية بنشوب حريق بإحدى الشقق بعقار كائن بدائرة القسم، ووفاة قاطنيها أحد الأشخاص وزوجته.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيقة المجنى عليها "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الخصوص بالقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وقرر بتوجهه بتاريخ الواقعة إلى محل إقامتهما وعقب استضافتهما له قام بمغافلتهما وسدد لهما عدة طعنات وأودت بحياتهما وقام بالاستيلاء على مبلغ مالى، بعض المصوغات الذهبية ، هاتف محمول؛ ولخشية افتضاح أمره وضبطه قام بإضرام النيران فى جثتي المجنى عليهما وفر هارباً.

كما أرشد عن المصوغات الذهبية المستولى عليها وكذا أحد الهاتفين المستولى عليهما، لدى عميلين له "أمكن ضبطهما".

كما أرشد عن مبلغ مالى "المبلغ المستولى علية وقيمة بيع المصوغات الذهبية والهاتف المحمول" وأضاف بتخلصه من الهاتف الآخر بإلقائه بالطريق العام .

وزارة الداخلية منطقة العمرانية عقار الشقق وفاة

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 13-5-2023

القبض على المتهم بقتل جارته لسرقتها فى الإسكندرية

ضبط "حشيش" بربع مليون جنيه فى الإسماعيلية

محافظ أسوان: تشغيل العبارة النيلية الثانية لنقل الركاب والبضائع من السودان

ضبط مسجل خطر يسرق بطاريات السيارات فى القاهرة

تفاصيل قتل واغتصاب طفل والعثور على جثته بعد 8 سنوات من دفنه بدمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين عثمان

مشهد مرتبك

حسين دعسة

كارنيجي.. وخبراء المجلس الأطلسي: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

ماجد حبته

السبع والصين.. والقواعد! 

صفاء النجار

لماذا لا تتحول القاهرة القديمة إلى محمية تراثية؟

سارة شريف

كتالوج نتنياهو

وائل لطفي

كليوباترا سوبر!

د. محمد عفيفي

أردوغان والاختيار الصعب

محمد المعتصم

القاهرة الإخبارية.. وحديث «البرهان»

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمال غرب الضفة الغربية

مسئولون إسرائيليون: مصر قدمت مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار فى غزة

المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية يتحدث لـ«الدستور» عن كل الملفات الساخنة فى المنطقة (حوار)