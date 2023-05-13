"ولعت في الشقة".. اعترافات قاتل مسنين في شقتهما بالعمرانية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات وتفاصيل واقعة قتل عاطل لسيدة مسنة وزوجها لسرقتها وإشعال النيران في شقتها السكنية بمنطقة العمرانية.

تبلغ لقسم شرطة العمرانية بنشوب حريق بإحدى الشقق بعقار كائن بدائرة القسم، ووفاة قاطنيها أحد الأشخاص وزوجته.



تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيقة المجنى عليها "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الخصوص بالقليوبية.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وقرر بتوجهه بتاريخ الواقعة إلى محل إقامتهما وعقب استضافتهما له قام بمغافلتهما وسدد لهما عدة طعنات وأودت بحياتهما وقام بالاستيلاء على مبلغ مالى، بعض المصوغات الذهبية ، هاتف محمول؛ ولخشية افتضاح أمره وضبطه قام بإضرام النيران فى جثتي المجنى عليهما وفر هارباً.



كما أرشد عن المصوغات الذهبية المستولى عليها وكذا أحد الهاتفين المستولى عليهما، لدى عميلين له "أمكن ضبطهما".

كما أرشد عن مبلغ مالى "المبلغ المستولى علية وقيمة بيع المصوغات الذهبية والهاتف المحمول" وأضاف بتخلصه من الهاتف الآخر بإلقائه بالطريق العام .