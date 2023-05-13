السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إخماد حريق فى مولين بمركز أبوالمطامير بالبحيرة

الحريق
الحريق

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة على حريق نشب داخل مولين بقرية التحرير جناكليس التابعة لمركز أبوالمطامير بمحافظة البحيرة، دون وقوع أي إصابات بشرية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

تلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد محمد فؤاد الديب، مأمور مركز شرطة أبوالمطامير، يفيد بنشوب حريق داخل مولين ملاصقين لبعض بقرية التحرير التابعة لمركز أبوالمطامير، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة أبوالمطامير وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة، وتبين نشوب حريق داخل مول هايبر ناجي ومول النجار، وقامت قوات الحماية المدنية بعمل كردون حول الحريق وفصل جميع المرافق، وذلك من أجل المساهمة في عدم انتشار الحريق إلى الأماكن المجاورة له، وتمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة من السيطرة على الحريق. 

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب اندلاع الحريق حدوث ماس كهربائي داخل المبنى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

 

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