توقعات بوصول إنتاج الهيدروجين النظيف إلى 1.5 مليون طن سنويا في 2030

قالت وكالة إيكوفين الدولية للدراسات الاقتصادية، اليوم السبت، إنه حسبما أشار مجلس الهيدروجين فأن الطاقة الإنتاجية للمشاريع المعلنة عالميًا لا تمثل سوى نصف أحجام الهيدروجين النظيف اللازمة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45% بحلول العام 2030. وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول العام 2050.

وفى تقرير له بعنوان "رؤى الهيدروجين 2023" بالتعاون مع شركة الاستشارات ماكينزي أند كومباني، كشف مجلس الهيدروجين عن أنه من المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية المجمعة لجميع مشاريع محطات الهيدروجين النظيف المعلنة في إفريقيا إلى 1.5 مليون طن سنويا (Mtpa) بحلول العام 2030.

ووفقا للتقرير، من المتوقع أن تدخل بعض هذه المشاريع مرحلة الإنتاج في العام 2025، وهو العام الذي ستصل فيه الطاقة التراكمية لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون في القارة إلى 0.1 مليون طن سنويا.

وعلى الصعيد العالمي، من المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية لجميع مشاريع محطات الهيدروجين النظيفة التي تم الإعلان عنها بالفعل إلى 38 مليون طن سنويًا في العام 2030، وأكثر من 66 % من هذه السعة تتعلق بالهيدروجين الأخضر (الذي ينتج عن التحليل الكهربائي للمياه باستخدام الكهرباء المشتقة حصريًا من مصادر متجددة)، بينما يتعلق الباقي بما يسمى الهيدروجين منخفض الكربون (المنتج من الوقود الأحفوري، ولكن منزوع الكربون من خلال احتجاز الكربون وتخزينه تقنيات).

وتتصدر أوروبا قائمة المناطق ذات القدرات الإنتاجية الأعلى (13 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030)، متقدمة على أمريكا الشمالية (9.0 مليون طن سنويا) وأمريكا اللاتينية (5.2) وأوقيانوسيا (4.7) والشرق الأوسط (2) وأفريقيا (1.5) والصين (1.1)، وبقية آسيا (0.8) واليابان وكوريا الجنوبية (0.3)، مبادرة يقودها رؤساء أكثر من 140 شركة تشترك في طموح طويل الأمد للهيدروجين لتعزيز الانتقال إلى الطاقة الخضراء، ومع ذلك، أوضح مجلس الهيدروجين إن الطاقة الإنتاجية العالمية المعلنة لا تمثل سوى نصف أحجام الهيدروجين النظيف اللازمة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45%بحلول العام 2030 والوصول إلى الهدف الصفري صافي الانبعاثات بحلول العام 2050.

ولفت التقرير إلى أنه سيكون من الصعب سد الفجوة بين القدرات الإنتاجية للمشاريع التي تم الإعلان عنها بالفعل وأحجام الإنتاج المطلوبة في ظل سيناريو صافي الانبعاثات الصفرية، خاصة وأن مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر تواجه إجراءات إدارية بطيئة ومشاكل في توريد المعدات مثل المحلل الكهربائي والألواح الشمسية وتوربينات الرياح.

كما تواجه مشاريع إنتاج الهيدروجين منخفضة الكربون أيضًا تحديات تتعلق بتوافر البنية التحتية واسعة النطاق لاحتجاز الكربون ونقله وتخزينه، فضلاً عن نقص رأس المال والقوى العاملة المؤهلة.

وفي جميع أنحاء العالم، اجتازت المشاريع التي تبلغ طاقتها التراكمية 3 ملايين طن فقط مرحلة قرار الاستثمار النهائي (DFI). تقع هذه المشاريع بشكل رئيسي في أمريكا الشمالية (حوالي 70% من حيث الطاقة الإنتاجية) وآسيا والمحيط الهادئ (15%) والشرق الأوسط (8%).

وأشار التقرير إلى أنه تم الإعلان عن 1046 مشروعًا لمصنع الهيدروجين في جميع أنحاء العالم. ومن هذا المجموع، فإن 795 مشروعًا يتوقع دخولها حيز الإنتاج في العام 2030 سيتطلب استثمارات إجمالية تبلغ 320 مليار دولار.

ومع 117 مليار دولار، تظل أوروبا رائدة بلا منازع من حيث الاستثمارات المخطط لها تأتي بعد ذلك أمريكا اللاتينية (48 مليارًا) وأمريكا الشمالية (46 مليارًا) وأوقيانوسيا (34 مليارًا) والشرق الأوسط (21 مليارًا) وأفريقيا (19 مليارًا) والصين (18 مليارًا) واليابان وكوريا الجنوبية وباقي دول العالم. آسيا (17 مليار).

وخلص مجلس الهيدروجين إلى أن غالبية المشاريع المعلنة حول العالم صغيرة. تم تحديد 112 مشروعًا كبيرًا فقط (أكثر من 200000 طن من الهيدروجين سنويا) على مستوى العالم. تقع هذه المشاريع الكبرى، والتي لا يزال معظمها في مرحلة دراسات الجدوى أو الهندسة و التصميم ما قبل المشروع (هندسة وتصميم الواجهة الأمامية في مناطق يجب أن تتخصص في تصدير الهيدروجين النظيف ومشتقاته، مثل أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية).