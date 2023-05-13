وكيل تعليم دمياط يتابع انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية

تابع علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم السبت، انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، بحضور عبدالعليم جمعة، وكيل المديرية، وصالح القصيفي، مدير عام التعليم العام.

واطمأن وكيل الوزارة، على وصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان البالغ عددها ١٦٤ لجنة على مستوى المحافظة في الوقت المحدد وسط حراسة أمنية مكثفة، مشيرًا إلى أنه حضر عملية تسليم مظاريف الأسئلة الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية فجر اليوم الأول للامتحانات من المطبعة السرية، بناءً على توجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بالتأكيد على انتظام العملية الامتحانية للشهادة الإعدادية والعمل على توفير مناخ ملائم لإجراءها بسهولة ويسر.

كما تابع عبدالرؤوف، سير العملية الامتحانية والتأكد من عدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية للغة العربية، حيث يؤدي ٣٢١٤٠ طالبًا وطالبة الامتحانات على مدار ستة أيام تنتهي الخميس ١٨ مايو.

وأكد وكيل الوزارة، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة، موجهًا بالعمل على توفير الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات بسهولة ويسر وبشكل يليق بتعليم دمياط.

وأشاد بانتظام وحسن سير العمل والدقة في وسائل التأمين، مقدمًا الشكر لمديرية أمن دميـاط ولأعضاء المطبعة وغرفة عمليات الشهادة الإعدادية على الجهد المبذول.

وشدد وكيل الوزارة، خلال الاجتماع على الالتزام بضوابط الامتحانات ومسؤولية رئيس اللجنة عن حسن سير العمل بها، وأنه لا يجوز له أن يتنازل عن مهام عمله لأى من أعضاء اللجنة، بناءً على تعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بتوفير الإمكانات لضبط وإنجاح امتحانات الشهادة الإعدادية لكونها من المهام القومية ولما لها من دور في استقرار النظام التعليمي.

موجهًا، رؤساء اللجان بالتأكد من توافر كراسات الإجابات قبل أداء الامتحان والتأكد من عدم وجود أي من الوسائل الإيضاحية الخاصة بالمناهج الدراسية على جدران الفصول المخصصة كمقرات للجان الفرعية.

كما وجه عبدالرؤوف، رؤساء اللجان بتشكيل لجنة لاستلام وتسليم أوراق الأسئلة والإجابة، والتوقيع على فتح مظروف الأسئلة وتحقيق الانضباط الكامل بدءًا من البوابة الخارجية للجنة مع مراعاة تدوير الملاحظين على اللجان الفرعية يوميًا والالتزام بالتواصل المباشر والفوري مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية بها لضمان مواجهة أية مشكلات تواجه العملية الامتحانية وحلها على الفور لضمان حسن سير العمل وانضباط اللجان.