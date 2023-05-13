القباج: دراسة معمقة لحالة كل أفراد قرية "SOS" لطرح بدائل الرعاية الاجتماعية

أجرت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، زيارة لقرية الأطفال "SOS" بالقاهرة، حيث عقدت اجتماعًا موسعًا ضم جميع الأطفال والأمهات البديلات والشباب والسيدات المعيلات والعاملين، وتمت مناقشة القضايا الخاصة بكل فئة، والتعرف على أولوياتهم، مع الأخذ في الاعتبار أن لكل فئة أولوياتها.

إضافة إلى ذلك، كان من أهم القضايا التي تم طرحها محل السكن وأهمية قربه من مدارس الأطفال، والحصول على المصروفات الشهرية للمستلزمات الأساسية، وإمكانية الحصول على فرصة عمل، وتوفير العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة، ومعاش المطلقات للسيدات المعيلات، وغيرها من الموضوعات التي شغلت أبناء المؤسسة.

كما حرصت وزيرة التضامن، خلال اللقاء، بحضور فريق العمل بالوزارة والمنظمة الشريكة، على الاستماع لجميع الأسئلة والرد عليها بشكل يطمئن الجميع، مع عدم الإخلال بتوجه الوزارة نحو الرعاية البديلة.

دراسة حالة معمقة لكل فرد في القرية

كما أكدت أن الوزارة ستجري دراسة حالة معمقة لكل فرد في القرية سواء كانت من أبناء مصر من الأيتام القاطنين داخل القرية، أو من العاملين في الخدمات المختلفة بها، وبناءً على نتائج دراسة الحالات، سيتم اتخاذ الخطوات المناسبة التي تتفق مع الظروف الاجتماعية والصحية والتعليمية لكل فرد، مع التأكيد على عدم الفصل بين الأمهات البديلات وأولادهم، ومع الحفاظ على سلامة وكرامة كبار السن والحرص على تخصيص وحدات سكنية لهم في نفس العمارات التي سيسكن فيها أبناؤهم.

كما وعدت الوزارة بالتكفل بالرعاية الصحية لكل من يعاني من مشكلات صحية سواء كانت مزمنة أو ناتجة عن وجود إعاقة.