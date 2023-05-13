السبت 13 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القباج: دراسة معمقة لحالة كل أفراد قرية "SOS" لطرح بدائل الرعاية الاجتماعية

القباج خلال اللقاء
القباج خلال اللقاء

أجرت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، زيارة لقرية الأطفال "SOS" بالقاهرة، حيث عقدت اجتماعًا موسعًا ضم جميع الأطفال والأمهات البديلات والشباب والسيدات المعيلات والعاملين، وتمت مناقشة القضايا الخاصة بكل فئة، والتعرف على أولوياتهم، مع الأخذ في الاعتبار أن لكل فئة أولوياتها.

إضافة إلى ذلك، كان من أهم القضايا التي تم طرحها محل السكن وأهمية قربه من مدارس الأطفال، والحصول على المصروفات الشهرية للمستلزمات الأساسية، وإمكانية الحصول على فرصة عمل، وتوفير العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة، ومعاش المطلقات للسيدات المعيلات، وغيرها من الموضوعات التي شغلت أبناء المؤسسة.

 كما حرصت وزيرة التضامن، خلال اللقاء، بحضور فريق العمل بالوزارة والمنظمة الشريكة، على الاستماع لجميع الأسئلة والرد عليها بشكل يطمئن الجميع، مع عدم الإخلال بتوجه الوزارة نحو الرعاية البديلة.

دراسة حالة معمقة لكل فرد في القرية

كما أكدت أن الوزارة ستجري دراسة حالة معمقة لكل فرد في القرية سواء كانت من أبناء مصر من الأيتام القاطنين داخل القرية، أو من العاملين في الخدمات المختلفة بها، وبناءً على نتائج دراسة الحالات، سيتم اتخاذ الخطوات المناسبة التي تتفق مع الظروف الاجتماعية والصحية والتعليمية لكل فرد، مع التأكيد على عدم الفصل بين الأمهات البديلات وأولادهم، ومع الحفاظ على سلامة وكرامة كبار السن والحرص على تخصيص وحدات سكنية لهم في نفس العمارات التي سيسكن فيها أبناؤهم. 

 كما وعدت الوزارة بالتكفل بالرعاية الصحية لكل من يعاني من مشكلات صحية سواء كانت مزمنة أو ناتجة عن وجود إعاقة.

 

SOS أصحاب الأمراض المزمنة اصحاب الأمراض الأمهات البديلات الأمراض المزمنة التضامن الاجتماعي الخدمات المختلفة السيدات المعيلات الرعاية الاجتماعية الرعاية الصحية

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 13-5-2023

بينها زيت النخيل والأدوية.. ماليزيا تدرس تطبيق نظام "تبادل السلع" مع مصر

ضبط 10 آلاف صاروخ ألعاب نارية محظور تداولها خلال أسبوع بالغربية

محافظ الفيوم يتفقد سير امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية

إصابة شخصين في حادث تصادم على طريق الإسماعيلية - الزقازيق الزراعي

نائب محافظ مطروح: الحوار الوطني خطوة على الطريق الصحيح للنهوض بالدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين عثمان

مشهد مرتبك

حسين دعسة

كارنيجي.. وخبراء المجلس الأطلسي: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

ماجد حبته

السبع والصين.. والقواعد! 

صفاء النجار

لماذا لا تتحول القاهرة القديمة إلى محمية تراثية؟

سارة شريف

كتالوج نتنياهو

وائل لطفي

كليوباترا سوبر!

د. محمد عفيفي

أردوغان والاختيار الصعب

محمد المعتصم

القاهرة الإخبارية.. وحديث «البرهان»

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون إسرائيليون: مصر قدمت مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار فى غزة

المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية يتحدث لـ«الدستور» عن كل الملفات الساخنة فى المنطقة (حوار)

سادس قيادى من الجهاد الإسلامى.. كيف اغتالت إسرائيل «إياد الحسنى» فى غزة؟ (فيديو)