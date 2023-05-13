جامعة حلوان الأهلية تعلن عن الأماكن المخصصة للطلاب العائدين من الخارج

أعلن مكتب القبول والتسجيل والقيد بجامعة حلوان الأهلية برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، عن عدد الأماكن المخصصة للطلاب المصريين العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية وفقا للنسبة التي حددتها أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية لكليات جامعة حلوان الأهلية للطلاب الراغبين في التحويل على العام الجامعي 2023/2024.

وذكر بيان صادر اليوم عن جامعة حلوان الأهلية أن كلية الهندسة بالجامعة يوجد بها 21 مقعدا لتخصصي: هندسة العمارة والتصميم البيئي، وهندسة الأنظمة الذكية، أما كلية الفنون والفنون التطبيقية الأهلية فيوجد بها 21 مقعدا لتخصصي: التصميم الداخلي البيئي، والرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية، وفي كلية التجارة وإدارة الأعمال الأهلية يوجد 43 مقعدا لتخصص معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي.

وذكر مكتب القبول والتسجيل أنه لن يلتفت للطلبات التي ترد خارج هذه الكليات والتخصصات ؛ ويتحمل الطالب مسئوليته في ذلك، ويكون القبول بأسبقية التسجيل على موقع الجامعة مادام الطالب مستوفيا للبيانات والأوراق المطلوبة والشروط الداخلية للكلية والتخصص؛ علما بأن رابط تسجيل طلب التحويل للطلاب المصريين العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية هو app2.helwan.edu.eg/hnu.

وكانت أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شروط قبول طلاب كليات الطب بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية، ويتم الإعلان عن رابطًا إلكترونيًا، يستطيع من خلاله الطلاب الراغبون في التحويل من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية إلى الجامعات الخاصة والأهلية المصرية التقديم إلكترونيًا على هذا الرابط، بدءًا من يوم السبت الموافق 13 مايو القادم.

و جاءت شروط التحويل لطلاب كليات الطب كالتالي:

1- الطلاب يدرسون في تلك الجامعات بنظام دراسة المواد وليس بالنظام التكاملي (Integrated) المتبع في النظام المصري الحالي.

2- دراسة هؤلاء الطلاب تعتمد على أن فترة الدراسة 6 سنوات وليست 5 سنوات طبقًا للمُتبع في النظام المصري حاليًا.

3- لابد من دمج هؤلاء الطلاب المُقيدون بالفرقة من الأولى إلى الثالثة مع الطلاب النظاميين داخل نفس الفرقة والتدريس في فصول منفصلة للطلاب من الفرقة الرابعة وحتى السادسة.

4- نظام القبول:

• الطلاب المقيدون في الفرقة الأولى يتم تسجليهم في الفرقة الأولى في كليات الطب المصرية، ومن الممكن إعفاؤهم من بعض المقررات طبقًا لما يتم تقديمه من بيانات الدرجات والمحتوى العلمي.

• الطلاب المقيدون في الفرقة الثانية يتم تسجليهم في الفرقة الثانية في كليات الطب المصرية ومن الممكن إعفاؤهم من بعض المقررات طبقًا لما يتم تقديمه من بيانات الدرجات والمحتوى العلمي على أن يتم تدريس مقررات الفرقة الأولى التي لم يتم تدريسها بصورة مُختصرة خلال الفصل الدراسي الصيفي وقبل الانتقال للفرقة الثالثة.

• الطلاب المقيدون في الفرقة الثالثة يتم تسجليهم في الفرقة الثالثة في كليات الطب المصرية ومن الممكن إعفاؤهم من بعض المقررات طبقًا لما يتم تقديمه من بيانات الدرجات والمحتوى العلمي على أن يتم تدريس مُقررات الفرقة الأولى والثانية التي لم يتم تدريسها بصورة مُختصرة خلال الفصل الدراسي الصيفي وقبل الانتقال للفرقة الرابعة.

• الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 2023-2024 يعتبر فصل دراسي كامل يمتد إلى "15 إسبوعًا" وتصل ساعاته المعتمدة إلى 22 ساعة مُعتمدة.