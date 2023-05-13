السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أقوال صديقة فتاة تعرضت للتعذيب على يد والدتها بالسلام: كانت بتتنمر عليها

تعذيب فتاة
تعذيب فتاة

تباشر نيابة السلام التحقيق فى تعرض فتاه للتعذيب والتنمر من قبل والدتها بمدينة السلام، واستمعت النيابة لأقوال صديقتها التي كانت تختفى بمحل سكنها بدائرة القسم، والتى أقرت بأن المجنى عليها صديقتها المقربة لها من سنوات، وكانت تحكى لها عن كره والدتها لها من صغرها وتنمرها الدائم على شكلها، وأنها دائمة التشاجر معها والتعدى عليها بالضرب المبرح وإحداث الكثير من الإصابات بأماكن متفرقة فى جسدها بدون أى أسباب.

وأضافت الفتاة: “المجني عليها كانت تشعر دائما بأن والدتها تكرها حتى أصيبت بحالة نفسية سيئة، وخلال الفترة الماضية تعدت عليها والدتها بالضرب المربح حتى أصابتها إصابات بارزة، برغم أن يوجد له شقيقه آخرى ولكنها لم تتعامل معها بهذه الطريقة والأسبوع الماضى تركت المجني عليها المنزل هاربة من تعذيبها، وحضرت عندى وطلبت منى حمايتها منها ومساعدتها فى النقل من المعهد الملحقين به، لتتمكن من العمل وإنهاء تعليمها بعيد عنها”.

وكانت قد أمرت النيابة بعرض المجنى عليها على الطب الشرعي وحبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت بداية الواقعة عندما رصدت النيابة العامة تداول مقاطعَ مصورةٍ بمواقعِ التواصلِ الِاجتماعي تستغيثُ فيها فتاة مِن تعذيبِ والدتِها الدائمِ لها وإيذائِهَا وقهرِهَا والتنمرِ عليْها منذُ طفولتِها، دونَ تحريرِها أيَّ محاضرَ بذلكَ، وتتابعتْ في ذلكَ مناشدةُ النيابةِ العامةِ نجدتِها وحمايتِها واتخاذِ الإجراءاتِ القانونيةِ اللازمةِ، فباشرتِ النيابةُ العامةُ تحقيقاتِها على الفورِ بِناءً على ما تمَّ رصدُهُ.

حبس آثار تعذيب السلام نيابة المجني عليها

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