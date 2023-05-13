وكيل تعليم الغربية يتفقد سير امتحانات النقل بالمحلة وسمنود

تابع المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، سير امتحانات الفترة الصباحية لمراحل النقل المختلفة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023، بإدارات غرب وشرق المحلة وسمنود.

وتفقد حسن، مدارس إدارة سمنود التعليمية من بينها: السادات الثانوية بنات، ميت عساس الإعدادية بنات، وميت عساس الثانوية، واطمأن على توفير الجو المناسب لجميع الطلاب، وعدم وجود أي شكاوى من الامتحانات.

وخلال المتابعة للجان، وجه وكيل الوزارة بضرورة إغلاق بوابات المدارس، وعدم السماح بتواجد أولياء الأمور قبل أو أثناء أو بعد الامتحان، والتزام المتابعين بالمرور على جميع اللجان والاطمئنان إلى توفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات.

كما وجه بضرورة عدم استخدام المزيل بالشيت الورقي داخل الكنترول، وختم ورقة الأسئلة بختم المدرسة، والحفاظ على سرية العمل داخل الكنترول وتأمينه، ورصد الدرجات بالشيت الورقي والالكتروني أولًا بأول.

كما قام وكيل الوزارة بمتابعة إدارة غرب المحلة التعليمية، حيث حضر الطابور الصباحي بالمدرسة، ثم تفقد مدرسة الشهيد المقدم السيد أحمد المسلمي الإعدادية بنين، ومدرسة المرحوم مصطفى الدماطي الإعدادية بنات بالهياتم، للاطمئنان إلى سير الامتحانات بصورة جيدة، وعدم وجود شكاوى من الامتحان أو الورقة الامتحانية.

وشدد وكيل الوزارة على عدم السماح بدخول الهاتف المحمول برفقة أي من الطلاب أو المعلمين، وعدم السماح بالغش بأي وسيلة، وتوفير الإضاءة والتهوية الجيدة داخل اللجان، والالتزام بكل الضوابط الامتحانية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

كما شدد على جلوس كل طالب في دسك منفصل، وعدم السماح بالنزول إلى الحمامات إلا برفقة معاون للطلاب، أو معاونة للطالبات، بالإضافة إلى توزيع التغذية المدرسية لجميع الطلاب فور وصولها، بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية.