وزير الرى: رفع نتائج أسبوع القاهرة السادس للمياه إلى مؤتمر "COP 28"

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن أسبوع القاهرة السادس للمياه يأتي استكمالًا لما تحقق من نجاح خلال أسبوع القاهرة الخامس للمياه، والذي عُقد العام الماضي تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخي".

وأوضح الوزير، أن أسبوع القاهرة الخامس للمياه عُقد كحدث تحضيري لفعاليات المياه التي عقدت في مؤتمر المناخ الماضي COP 27، كما سيعقد أسبوع القاهرة السادس للمياه قبيل عقد مؤتمر المناخ COP 28 بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث من المقرر أن يتم رفع نتائج وتوصيات أسبوع القاهرة السادس للمياه للعرض والمناقشة خلال فعاليات مؤتمر COP 28.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور هاني سويلم، اليوم السبت، مع المهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط، والمهندس عبدالرحيم يحيى معاون الوزير للتعاون الإقليمي؛ لمتابعة الترتيبات الجارية للإعداد لعقد أسبوع القاهرة السادس للمياه والمزمع عقده تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الإستدامة" خلال الفترة من ٢٩ أكتوبر إلى ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



ولفت إلى أن مجهودات مصر الناجحة في هذه الفعاليات الدولية الهامة وهي أسابيع القاهرة للمياه ومؤتمر المناخ، تأتي في ضوء حرص مصر على إبراز قضايا المياه والتغيرات المناخية في كل المحافل الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن مصر تواصل التنسيق حاليًا مع الإمارات التي ستستضيف مؤتمر المناخ المقبل؛ للتأكيد على ضرورة الاستمرار في إبراز الترابط القوى بين المياه والمناخ على المستوى العالمي.

ونوه بأن أسبوع القاهرة السادس للمياه يهدف لدمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي، ومناقشة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والابتكارات لمواجهة التحديات المائية بأساليب غير تقليدية، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، وسيضم الأسبوع العديد من الجلسات رفيعة المستوى والجلسات الفنية وورش العمل، وتقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين.