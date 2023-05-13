السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طلاب الأول الإعدادى والسادس الابتدائى بالجيزة يواصلون امتحانات نهاية العام

طلاب
طلاب

يواصل طلاب الصفين السادس الابتدائي والأول الإعدادي بمحافظة الجيزة، اليوم السبت، اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي 2022/ 2023.

ويؤدي طلاب أولى إعدادي امتحان مادة العلوم امتحان مادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتين الفترة الصباحية من الساعة الثامنة ونصف إلى الساعة العاشرة ونصف، والفترة المسائية من الساعة الواحدة وحتى الثالثة، بينما يؤدي طلاب الصف السادس ابتدائي الامتحان فى مادة الرياضيات. 

ومن المقرر أن تنتهي اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي نهاية الأسبوع الحالي.

التربية والتعليم والتعليم الفني الابتدائي التربية والتعليم الساعة الثامنة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم القيادة السياسية الفصل الدارسي الثاني الفترة الصباحية

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