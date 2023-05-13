اليوم.. اتحاد الكرة يحتج رسميا على إقامة مباراة غينيا يوم 14يونيو

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تقديم احتجاج رسمى، اليوم السبت، للاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، لرفضه موعد مباراة غينيا وإقامتها يوم 14يونيو المقبل فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، بسبب تعارض هذا الموعد مع مباراة إياب النهائي لدوري أبطال أفريقيا المقرر لها أحد يومي 11 أو 12يونيو ، وهو ما يمثل أزمة للجهاز الفني للمنتخب الوطني حال صعود الأهلى لنهائى أفريقي.

ويأمل الجهاز الفني للمنتخب الوطني، في تأجيل المباراة لعدة أيام، حتى يتمكن من ضم لاعبى الأهلي ، في هذه المباراة المهمة؛ إلا أن المؤشرات تؤكد أن غينيا سترفض طلب اتحاد الكرة، لارتباط منتخب غينيا بمباراة ودية مع المنتخب البرازيل يوم 17 يونيو، ومن الصعب تأجيل المباراهغ حتى لمدة 24 ساعة.



وينطلق معسكر المنتخب يوم 12يونيو حتى 20من الشهر نفسه، ضمن الأجندة الدولية.

ويحتل المنتخب صدارة مجموعته برصيد 9نقاط من فوز ثلاثة مباريات وخسارة مباراة وحيدة.



واستقر الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على خوض مباراة ودية خلال تجمع يونيو المقبل، ولكن لم يتم تحديد موعد المباراة وطرفها لحين معرفة مصير تغيير موعد مباراة غينيا.

ويعقد الجهاز الفنى للمنتخب، جلسات مستمرة للترتيب لمعسكر يونيو المقبل والاستقرار على اللاعبين الأقرب للتواجد ضمن القائمة النهائية لمباراة غينيا، ووفقا لتاكيدات أحد أعضاء الجهاز الفنى للمنتخب أن القائمة لن تشهد وجوه جديدة إلا فى حدود بسيطة.