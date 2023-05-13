السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هشام إبراهيم: طرح الشركات الحكومية فى البورصة طريق الكفاءة الاقتصادية

هشام إبراهيم
هشام إبراهيم

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن طرح الشركات الحكومية في البورصة يؤدي إلى زيادة الكفاءة الاقتصادية، لذا يمكن القول أن الطرح فى سوق المال هام بصورة كبيرة.

 

طرح الدولة للشركات 

وأكد إبراهيم، خلال لقائه ببرنامج "التاسعة" عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن الدولة المصرية تعطى قوة لهذه الشركات التي تم طرحها فى البورصة، لأنه منصة للتمويل فتعمل على توظيفات جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي، خاصة في ظل الأزمات التي تشهدها الدول بأكملها.

 

وأضاف في حديثه، أن الدولة المصرية جادة فيما تعلنه ولديها الأدوات والآليات لتفعيل الإستراتيجية العامة للدولة، وهناك مجهود يبذل فى إطار البنية التنظيمية والتعامل مع المشكلات الخاصة بالمستثمرين.

 

أسواق المال 

وتابع:" طرح هذه الشركات في أسواق المال من قبل الدولة يعطيها قوة وحصانة للمنافسة".

هشام ابراهيم استاذ تمويل واستثمار طرح الشركات بالبورصة الأولى المصرية التاسعة

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