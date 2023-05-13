السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع سيدة وإصابة طالبين سقطوا من منزل فى المنيا

جثة
جثة

لقيت ربة منزل مصرعها إثر سقوطها من الطابق الثالث بمغاغة بشمال المنيا، لاختلال توازنها، كما أصيب طالب وطالبة إثر سقوطهما من الطابق الثاني بمدينة المنيا، وتم نقل المصابين لمستشفى التأمين الصحي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، وتحرر عن الواقعتين المحضرين اللازمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بسقوط سيدة من الطابق الثالث، في مدينة مغاغة؛ بسبب اختلال توازنها.

بالانتقال وإجراء التحريات الأولية، تبين سقوط "ج. ر" 55 عامًا، ربة منزل، من الطابق الثالث بمنزلها الكائن بشارع الشواني بجوار كوبري الصيانة في غرب مدينة مغاغة؛ وذلك بسبب اختلال توازنها مما أسفر عن مصرعها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بسقوط شخصين من الطابق الثاني في حي جنوب مدينة المنيا؛ بسبب اختلال توازنهما.

بانتقال فريق البحث الجنائي وإجراء التحريات الأولية، تبين سقوط كلًا من: "ح. س" 15 عامًا، طالبة، "ع. م" 20 عامًا، طالب، من الطابق الثاني بمنزل كائن بعزبة جارحي في حي جنوب مدينة المنيا، مما أسفر عن إصابة الأولى باشتباه كسر بالعمود الفقري والساقين، والثاني بكسر مضاعف بالساق الإيسر؛ وذلك بسبب اختلال توازنهما، وتم نقلهما إلى مستشفى التأمين الصحي، وتباشر النيابة العامة التحقيق.

وكانت منطقة أبو هلال بحي جنوب مدينة المنيا قد شهدت إصابة ربة منزل إثر سقوطها من الطابق الرابع في مساكن الإيواء بحي جنوب مدينة المنيا، بعد تعرضها لصعق كهربائي.

وكان مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بسقوط سيدة من الطابق الرابع بمساكن الإيواء في حي أبو هلال بجنوب مدينة المنيا، وبانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين سقوط "ن. م" 22 عامًا، ربة منزل، من الطابق الرابع بالعمارة رقم 12 بمساكن الإيواء بحي أبو هلال نتيجة تعرضها لصعق كهربائي، ونتج عن ذلك إصابتها باشتباه كسر بالعمود الفقري والحوض، وتم نقلها إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.  

مصرع ربة منزل سقطت من الطالبق الثالث بمنزلها شارع الشواني بمدينة مغاغة إصابة طالب وطالبة سقطا من الطابق الثاني بمنزلهما عزبة جارحي بحي جنوب مدينة المنيا مستشفى التأمين الصحي اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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