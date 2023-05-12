"الحكومة تنتقد نفسها".. الباز ينفرد بتقرير وزارة التخطيط عن تحديات الاستثمار

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الحكومة المصرية تنتقد وتراجع نفسها، وفندت أسباب الأزمة وتحديات الاستثمار في مصر، وقالت كلاما لم يصدر من أشد المعارضين.

وكشف الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، عن تقرير أعدته وزارة التخطيط تكشف فيه تحديات الاستثمار في مصر.

وجاء في التقرير أن أبرز تحديات الاستثمار في مصر، هو عدم الوضوح والاتساق والشفافية في القواعد والإجراءات المتعلقة بالاستثمار، وعدم عدالة المنافسة وتراجع دور دور القطاع الخاص، وعدم تحديد أولويات التنمية لتوجيه سياسة الاستثمار تحو خدمة أهداف التنمية، واحتدام المنافسة الإقليمية لجذب الاستثمارات وأساليب غير تقليدية، وغياب الحوكمة الرشيدة وضعف التنسيق بين الجهات المختلفة للدولة.