الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فتاة من السويس: دعم الدولة أهم مطالب الشباب من الحوار الوطني (فيديو)

نسمة فرج
نسمة فرج

ترى نسمة فرج من السويس، أن أهم ما يريده المصريون خاصة الشباب من الحوار الوطني هو إيجاد حل جذري لمشكلة البطالة.

ووصفت “نسمة” مشكلة البطالة بأنها المشكلة ذات التأثير الأكبر على الشباب، حيث ترى أن الحوار الوطني لو استطاع حل هذه المشكلة سيدفع مصر خطوات للأمام.

وتابعت “نسمة” لـ"الدستور" أن الحلول تتلخص في دعم الدولة بشكل مباشر للشباب، وتوفير مشروعات صغيرة.

وأضافت:" نثق في أن الرئيس السيسي سيستمع لطلبات الشباب ومقترحات الحوار الوطني لجعل مصر دائما في أفضل حال وان شاء الله اللى جاى احسن واحنا متأكدين من كده لان تجارب الشعب واحنا متفائلين بالشعب بوقفته ضد كل التدخلات عشان تهز النظام"

وأشارت إلى أن حل أزمة البطالة يسهم أيضًا في حل مشكلات أخرى يعيشها المجتمع وأبرزها هجرة الشباب للخارج.

وألقت نسمة فرج الضوء على مشكلة اخرى تتمنى أن يصل الحوار الوطني لحل لها، وهي مشكلة الاسعار ، وقالت: “الناس كلها بتشتكي من الأسعار في الطالع مش في النازل”.

 

لينك فيديو الحوار

https://we.tl/t-CBJnG8wg3q

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مصر السويس الحوار الوطنى البطالة الشباب

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