محمد الباز يدعم حسام موافى بعد هجوم السوشيال ميديا بسبب صورة ابنته

استنكر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، هجوم السوشيال ميديا على الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، بسبب صورته مع ابنته ليلة زفافها، لأنها غير محجبة وترتدي فستانا يكشف عن ذراعيها.

وأكد الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، دعمه للدكتور حسام موافي، قائلًا: "ألوم الناس الذين هاجموا حسام موافي بشدة على صورته مع بنته، على إن بنته غير محجبة وترتدي ملابس مكشوفة، قبل المد الصحراوي والظلام الإخواني، كان ابنة حسن الباقوري غير محجبة، ابنة عبدالباسط عبدالصمد، غير محجبة".

ولفت إلى أن جزءا من الخطأ أن الدكتور حسام موافي صدر نفسه كأنه داعية، فدفع الناس لتفكير أن ابنته لا يصح أن تكون غير محجبة، مردفا: "رغم هذا مفروض الناس لا تتجرأ ولا تتسافل عليه، سيظل حقك عليا وعلى كل واحد، رغم اختلافي معه على تلبيس الطب في الدين".