الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نادر يوسف نسيم: القوى السياسية تصطف في الحوار الوطني من أجل مصر

النائب نادر يوسف
النائب نادر يوسف نسيم

أعرب نادر يوسف نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، عن سعادته بشمول الحوار الوطني كل فصائل المجتمع المصرى، قائلا إنه يشكل مرحلة مهمة في مسار التحول الديمقراطي في مصر، وخطوة جادة حقيقية في الطريق نحو الجمهورية الجديدة.

وأضاف في تصريح اليوم، إن الدولة المصرية تسعى إلى تدشين الجمهورية الجديدة، وهى  جمهورية تحترم الجميع، وتترك مساحة للاختلاف والنقاش حول أهم القضايا والمشكلات والتحديات وسبل التعامل معها، من أجل تحقيق مستقبل أفضل. 

وأوضح أن الحوار الوطني محطة شديدة الأهمية في تاريخ مصر، والهدف الرئيسي له تخطي ما يواجهه من تحديات، ولذلك جاءت معايير حرية التعبير والتنوع والتعددية والشفافية كسمات أساسية لفلسفة عمل الحوار الوطني.

وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ منظمات المجتمع المدني مسار التحول الديمقراطي النائب نادر يوسف نسيم الحوار الوطنى

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