الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

موعد ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي ترم ثانى 2023 بجميع محافظات مصر من المواضيع التى يزداد معدل البحث عنها من خلال الدخول على موقع “جوجل”.

موعد ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023

حسب الخريطة الزمنية التى وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بداية العام الدراسى فإنه من المتوقع أن تظهر نتيجة الصف الرابع الابتدائي فى نهاية شهر مايو الحالى أو بداية يونيو المقبل على مستوى الجمهورية .

وكان تلاميذ النقل بدأوا الامتحانات فى 6 مايو الجاري بجميع المحافظات لجميع مراحل النقل وانتهت عدة صفوف دراسية من الامتحانات على أن ينتهى الباقون يوم 16 مايو ليبدأ العد التنازلي لنتائج  صفوف النقل .

وسوف يتم الإعلان عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثانى 2023  على شكل ألوان، حيث يتم تقسيم نتائج الطلاب على 4 مستويات، ويختلف كل مستوى عن الآخر حسب الدرجات التي يحصل عليها كل طالب. 

نتيجة الصف الأول الإعدادي الأزهري برقم الجلوس 2023

ألوان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 

اللون الأزرق 

يحصل الطلاب صاحب النتيجة النهائية والمستوى الأولى على اللون الأزرق، ويشير هذا اللون إلى أن الطالب قد حصل على من 85 إلى 100 من إجمالي درجات المجموع الكلي.

اللون الأخضر 

يشير هذا اللون إلى المستوى الثانى فيحصل الطالب على اللون الأخضر، ويشير إلى أن الطالب قد حصل على درجات من 65 لأقل من 85. 

اللون الأصفر 

و يأتي اللون الأصفر فى المستوى الثالث، ويشير هذا اللون إلى أن الطالب قد حصل على درجات تتراوح من 50 لأقل من 65. 

اللون الأحمر 

يشير اللون الأحمر إلى المستوى الأخير ويشير إلى أن الطالب قد حصل على نتيجة تتراوح من 1 لأقل من 50.

يذكر أنه سوف يتم الإعلان عن النتيجة  فور ظهور على موقع مديرية التربية والتعليم بجميع المحافظات ووفرت مديريات التربية والتعليم رابط إلكتروني يمكن من خلاله الدخول عليه ومعرفة النتيجة.

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