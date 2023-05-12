الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

كهرباء الإسكندرية تنتهى من تنفيذ 60% من أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة

المهندس ايهاب الفقي
المهندس ايهاب الفقي

كشف المهندس إيهاب الفقي رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء عن الموقف التنفيذي لتطوير الشبكة الكهربائية لمشروع تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

قال "الفقي" في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن الشركة انتهت من تنفيذ 60% من أعمال التطوير للشبكة الكهربائية في مناطق مركز ومدينة برج العرب وتضم (برج العرب المركز، بهيج، أبوصير، الغربانيات).

وأشار رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء إلى أنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد وتركيب 17 كشكا محولا من إجمالي مستهدف تركيبه 37 كشكا محولا، وإنشاء 26 قاعدة كشك، وتغيير وتركيب 2610 أعمدة إنارة من أصل 3866 عمودا مستهدفا تركيبهم ضمن عمليات التطوير.

كما تم تركيب 57.90 كيلو متر من كابلات الجهد المتوسط، ومستهدف بنهاية شهر يونيو القادم أن يرتفع إجمالي ماتم تركيبه من كابلات للجهد المتوسط ل 127.25 كيلو متر، كما تم الإنتهاء من تركيب 2.82 كيلو متر من كابلات الجهد المنخفض، وجار استكمال تركيب 9.56 كيلو مترمن كابلات الجهد المنخفض.

وأكد الفقي أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء بالكامل من أعمال التطوير للمناطق الواقعة في نطاق عمل الشركة ضمن المبادرة الرئاسية  حياة كريمة فى 30 يونيو المقبل.

يذكر أن شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تقدم خدمات توزيع الكهرباء بالجهدين المتوسط والمنخفض في محافظة الإسكندرية من منطقة أبوقير شرقا وحتي مدينة الحمام غربا بالكيلو 66، ويبلغ عدد المشتركين في نطاق عمل الشركة 2.9 مليون مشترك، وتضم 5 قطاعات وهي (المنتزه، شرق، وسط، غرب، الساحل ويبلغ عدد العاملين في الشركة 9621 عاملا.

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