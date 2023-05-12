الجمعة 12 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023 أدبي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهرى 2023 للقسم الأدبى من المواضيع التى يزداد معدل البحث عنها بشكل دائم من خلال الدخول على “جوجل”.

موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023 أدبي

وكان قطاع المعاهد الأزهرية أعلن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023 كل الأقسام (علمى - أدبى) ، وكذلك طلاب البعوث الإسلامية والقراءات للعام الدراسي 2022-2023.

وتبدأ امتحانات الثانوية الأزهرية على مستوى طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري للقسم الأدبي في العام الدراسي 2022-2023، اعتباراً من يوم الأحد  الموافق 4 يونيو 2023، على أن ينتهي الطلاب من أداء الامتحانات بحلول يوم الأحد  الموافق 9 يوليو 2023.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 للشعبة الأدبية 

مادة الفقه والحديث

يوم الأحد 4 يونيو 2023: امتحان الفقه من 9 حتى 11 صباحاً + امتحان الحديث من 1:30 حتى 1:30 مساءً.

مادة القرآن الكريم

يوم الثلاثاء 6 يونيو 2023: القرآن الكريم من 9 حتى 11 صباحاً.

مادة البلاغة

يوم الخميس 8 يونيو 2023: امتحان البلاغة من 9 حتى 11 صباحاً.

مادة الجغرافيا 

يوم الأحد 11 يونيو 2023: امتحان الجغرافيا للمبصرين فقط من 9 حتى 12 ظهراً.

مادة النحو

يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023: امتحان النحو من 9 حتى 11 صباحاً.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 أدبي وعلمي وشهادات القراءات

مادة التفسير

يوم الخميس 13 يونيو 2023: امتحان التفسير من 9 حتى 11 صباحاً.

مادة التاريخ

يوم الأحد 18 يونيو 2023: امتحان التاريخ من 9 حتى 12 ظهراً.

مادة الفلسفة والمنطق

يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023: امتحان الفلسفة والمنطق من 9 حتى 11 صباحاً.

مادة الأدب والنصوص والمطالعة

يوم الخميس 22 يونيو 2023: امتحان الأدب والنصوص والمطالعة من 9 حتى 11 صباحاً.

مادة اللغة الأجنبية الأولى

يوم الأحد 25 يونيو 2023: امتحان اللغة الأجنبية الأولى من 9 حتى 12 صباحاً.

موعد إعلان أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2023.. تفاصيل

مادة الصرف

 الثلاثاء 4 يوليو 2023: امتحان الصرف من 9 حتى 11 صباحاً.

مادة الإنشاء

 امتحان الإنشاء من 11:30 حتى 1:30 مساءً.

مادة التوحيد

يوم الخميس 6 يوليو 2023: من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحاً.

مادة اللغة الأجنبية الثانية 

يوم الأحد 9 يوليو 2023:  من الساعة 9 حتى الساعة 11:30 صباحاً.

اقرأ أيضاً

جداول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 وموعد أدائها للشعبة العلمية والأدبية

قطاع المعاهد الأزهرية القرءان الكريم امتحانات الثانوية الازهرية الفلسفة والمنطق طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري الصف الثالث الثانوي الأزهري امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري

الأكثر قراءة

ضُبطا بوضع مخل.. كواليس القبض على مؤدى مهرجانات وفتاة بفيلا الشيخ زايد

"تعليم أسوان" تعلن جاهزيتها لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية غدًا

كارنيجي.. وخبراء المجلس الأطلسي: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

نصيحة رئيس شعبة الذهب للمقبلين على الشراء والقادمين من الخارج

"الحكومة تنتقد نفسها".. الباز ينفرد بتقرير وزارة التخطيط عن تحديات الاستثمار

إزالة 6 حالات تعدِ بالبناء على أملاك الدولة بمدينة إطسا في الفيوم (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كارنيجي.. وخبراء المجلس الأطلسي: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

ماجد حبته

السبع والصين.. والقواعد! 

صفاء النجار

لماذا لا تتحول القاهرة القديمة إلى محمية تراثية؟

سارة شريف

كتالوج نتنياهو

وائل لطفي

كليوباترا سوبر!

د. محمد عفيفي

أردوغان والاختيار الصعب

محمد المعتصم

القاهرة الإخبارية.. وحديث «البرهان»

عثمان ميرغنى

الأسئلة الصعبة فى حرب السودان

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون إسرائيليون: مصر قدمت مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار فى غزة

المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية يتحدث لـ«الدستور» عن كل الملفات الساخنة فى المنطقة (حوار)

سادس قيادى من الجهاد الإسلامى.. كيف اغتالت إسرائيل «إياد الحسنى» فى غزة؟ (فيديو)