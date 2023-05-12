جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023 أدبي

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهرى 2023 للقسم الأدبى من المواضيع التى يزداد معدل البحث عنها بشكل دائم من خلال الدخول على “جوجل”.

موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023 أدبي

وكان قطاع المعاهد الأزهرية أعلن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023 كل الأقسام (علمى - أدبى) ، وكذلك طلاب البعوث الإسلامية والقراءات للعام الدراسي 2022-2023.

وتبدأ امتحانات الثانوية الأزهرية على مستوى طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري للقسم الأدبي في العام الدراسي 2022-2023، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 4 يونيو 2023، على أن ينتهي الطلاب من أداء الامتحانات بحلول يوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 للشعبة الأدبية

مادة الفقه والحديث

يوم الأحد 4 يونيو 2023: امتحان الفقه من 9 حتى 11 صباحاً + امتحان الحديث من 1:30 حتى 1:30 مساءً.

مادة القرآن الكريم

يوم الثلاثاء 6 يونيو 2023: القرآن الكريم من 9 حتى 11 صباحاً.

مادة البلاغة

يوم الخميس 8 يونيو 2023: امتحان البلاغة من 9 حتى 11 صباحاً.

مادة الجغرافيا

يوم الأحد 11 يونيو 2023: امتحان الجغرافيا للمبصرين فقط من 9 حتى 12 ظهراً.

مادة النحو

يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023: امتحان النحو من 9 حتى 11 صباحاً.

مادة التفسير

يوم الخميس 13 يونيو 2023: امتحان التفسير من 9 حتى 11 صباحاً.

مادة التاريخ

يوم الأحد 18 يونيو 2023: امتحان التاريخ من 9 حتى 12 ظهراً.

مادة الفلسفة والمنطق

يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023: امتحان الفلسفة والمنطق من 9 حتى 11 صباحاً.

مادة الأدب والنصوص والمطالعة

يوم الخميس 22 يونيو 2023: امتحان الأدب والنصوص والمطالعة من 9 حتى 11 صباحاً.

مادة اللغة الأجنبية الأولى

يوم الأحد 25 يونيو 2023: امتحان اللغة الأجنبية الأولى من 9 حتى 12 صباحاً.

مادة الصرف

الثلاثاء 4 يوليو 2023: امتحان الصرف من 9 حتى 11 صباحاً.

مادة الإنشاء

امتحان الإنشاء من 11:30 حتى 1:30 مساءً.

مادة التوحيد

يوم الخميس 6 يوليو 2023: من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحاً.

مادة اللغة الأجنبية الثانية

يوم الأحد 9 يوليو 2023: من الساعة 9 حتى الساعة 11:30 صباحاً.