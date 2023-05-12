ثلاث مباريات تفصل ليفربول الذى يلعب له نجمنا المصرى محمد صلاح عن نهاية الموسم الكروى 2022/2023.

ويتطلع ليفربول بقيادة الألمانى يورجن كلوب، إلى تحقيق الفوز فى المباريات المتبقية له خلال الموسم الجارى، للمشاركة فى بطولة دورى أبطال أوروبا الموسم القادم.

ويقدم ليفربول نتائج مميزة خلال المباريات الأخيرة له فى الدورى الانجليزى الممتاز، مما جعل الفريق يبتعد عن منطقة الوسط فى البريميرليج، ويقترب من منطقة المربع الذهبى.

ونجح الريدز فى تحقيق الفوز فى آخر ست مباريات للفريق أمام ليدز ووست هام ونوتينجهام فورست وبرينتفورد وفولهام وتوتنهام.

مواعيد مباريات ليفربول القادمة خلال 2023

يتبقى لليفربول ثلاث مباريات فى الدورى الإنجليزى الأول أمام ليستر سيتى يوم الإثنين القادم 15-5-2023 بالجولة السادسة والثلاثين.

فيما يلتقى ليفربول مع أستون فيلا يوم السبت 20-5-2023 بالجولة السابعة والثلاثين.

ويختتم ليفربول مبارياته هذا الموسم بمواجهة ساوثهامتون فى الجولة الثامنة والثلاثين يوم الأحد 28-5-2023.

موقف ليفربول فى جدول الدورى الانجليزى الممتاز

يحتل ليفربول المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز برصيد 62 نقطة من 35 مباراة وبفارق نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع برصيد 63 نقطة ولكن من 34 مباراة.

مان سيتى برصيد 82 نقطة من 34 مباراة أرسنال برصيد 81 نقطة من 35 مباراة نيوكاسل برصيد 65 نقطة من 34 مباراة مان يونايتد برصيد 63 نقطة من 34 مباراة ليفربول برصيد 62 نقطة من 35 مباراة.