الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات ليفربول القادمة خلال 2023

ليفربول
ليفربول

ثلاث مباريات تفصل ليفربول الذى يلعب له نجمنا المصرى محمد صلاح عن نهاية الموسم الكروى 2022/2023.

ويتطلع ليفربول بقيادة الألمانى يورجن كلوب، إلى تحقيق الفوز فى المباريات المتبقية له خلال الموسم الجارى، للمشاركة فى بطولة دورى أبطال أوروبا الموسم القادم.

ويقدم ليفربول نتائج مميزة خلال المباريات الأخيرة له فى الدورى الانجليزى الممتاز، مما جعل الفريق يبتعد عن منطقة الوسط فى البريميرليج، ويقترب من منطقة المربع الذهبى.

ونجح الريدز فى تحقيق الفوز فى آخر ست مباريات للفريق أمام ليدز ووست هام ونوتينجهام فورست وبرينتفورد وفولهام وتوتنهام.

مواعيد مباريات ليفربول القادمة خلال 2023

يتبقى لليفربول ثلاث مباريات فى الدورى الإنجليزى الأول أمام ليستر سيتى يوم الإثنين القادم  15-5-2023 بالجولة السادسة والثلاثين.

فيما يلتقى ليفربول مع أستون فيلا يوم السبت 20-5-2023 بالجولة السابعة والثلاثين.

ويختتم ليفربول مبارياته هذا الموسم بمواجهة ساوثهامتون فى الجولة الثامنة والثلاثين يوم الأحد 28-5-2023.

مواعيد مباريات ليفربول المتبقية في الدوري الإنجليزي موسم 2022-2023

موقف ليفربول فى جدول الدورى الانجليزى الممتاز 

يحتل ليفربول المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز برصيد 62 نقطة من 35 مباراة وبفارق نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع برصيد 63 نقطة ولكن من 34 مباراة.

  1. مان سيتى برصيد 82 نقطة من 34 مباراة
  2. أرسنال برصيد 81 نقطة من 35 مباراة
  3. نيوكاسل برصيد 65 نقطة من 34 مباراة
  4. مان يونايتد برصيد 63 نقطة من 34 مباراة
  5. ليفربول برصيد 62 نقطة من 35 مباراة.

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