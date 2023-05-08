ميرور: ليفربول مازال مهتمًا بضم أوريلين تشواميني الصيف المقبل

مازال نادي ليفربول الانجليزي متمسكًا بفرصه في الحصول على خدمات الدولي الفرنسي أوريلين تشواميني، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ليفربول كان أحد الأندية المهتمة بضم تشواميني قبل انتقاله لصفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ووفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ميرور فإن ليفربول مازال يضع تشواميني على رأس قائمته للانتقالات الصيفية المقبلة.

تشواميني شارك في 43 مباراة بقميص ريال مدريد منذ بداية الموسم الجاري، وصنع 4 أهداف لزملائه في الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشواميني لا يشعر بالسعادة بسبب عدم رضاه عن مشاركاته مع الفريق في الموسم الجاري.

وبدأ تشواميني مسيرته ضمن صفوف شباب نادي بوردو، وتدرج في المراحل العمرية للفريق حتى تم تصعيده للفريق الأول في صيف عام 2018، وقضى موسم ونصف قبل أن ينضم لموناكو في شتاء عام 2020.

ولعب تشواميني 176 مباراة خلال مسيرته الاحترافية وسجل خلالها 9 أهداف وصنع 12 لزملائه.

