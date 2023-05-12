الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى وآخر موعد للسداد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رابط الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضى وآخر موعد للسداد لشهر مايو من المواضيع التى زاد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث "جوجل" .

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى وآخر موعد للسداد 

الشركة المصرية للاتصالات مكنت المواطنين من الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى إلكترونيا من خلال إتاحة رابط إلكترونى لهذا الغرض.

رابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي:

- الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات 

- قم بكتابة أرقام التليفون الأرضى المراد الاستفسار عن قيمة الفاتورة الخاصة به 

- قم بالضغط على الزر الخاص بكلمة "استعلام" وانتظر ظهور قيمة الفاتورة 

طرق أخرى للاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضى 

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات تخفيفا للمجهود على عملائها خدمة الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضى  من خلال الاتصال ما يسمى ب "خدمة العملاء" من خلال رقم التليفون الأرضي على الرقم المختصر 19777.

14 يونيو .. آخر موعد لدفع قيمة الفاتورة 

أجلت الشركة المصرية للاتصالات إمكانية سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر مايو 2023 بدون دفع أي غرامات حتى يوم 14 يونيو المقبل 

ثم تمنع الشركة غير مسددي فاتورة التليفون حتى يوم 14 يوليو من استقبال المكالمات أيضًا ويتم إيقاف الخط نهائيا.

وبداية من يوم 15 يونيو سوف يتم تحويل الخط إلى استقبال ، وفي حالة عدم السداد سيتم إيقاف الخط نهائياً يوم 15 يوليو 2023.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر إبريل 2023 وآخر موعد للسداد

الإبلاغ عن أعطال التليفون الأرضى 

خصصت الشركة المصرية للاتصالات عدة أرقام لإبلاغ عن قيمة فاتورة التليفون الأرضى والاستقبال الشكاوى الخاصة به وهى 111 أو 01555000111 أو 19777.

تويتر ومكنت الشركة المصرية للاتصالات مستخدميها من التواصل معها من خلال التواصل  على صفحة الشركة على تويتر لإصلاح أعطال التليفون الأرضي،من خلال هذا الرابط https://twitter.com/telecomegypt، و للإبلاغ عن الأعطال على البريد الإلكتروني: [email protected]

أين يمكن دفع قيمة فاتورة التليفون الأرضى 

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق لدفع فاتورة التليفون الأرضى ومنها 

-من  خلال سنترالات الشركة المصرية للاتصالات.

- عن طريق خدمة فودافون كاش أو في مكاتب البريد المصري أو خدمة فوري.

- ماكينات ATMالتابعة لبنكي الأهلي المصري وبنك CIB

-خدمات سداد ومصاري وخدماتي وأمان وممكن وBee.

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