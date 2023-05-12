الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطنون عن "التأمين الصحى الشامل": سيغير فكر المصريين عن المستشفيات الحكومية

التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، توجيهاته باستمرار مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بهدف الوصول إلى شمول جميع المحافظات، والقرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا، بالتغطية الصحية لكل المصريين، بأعلى درجة والكفاءة والجودة، وذلك خلال اجتماعه مع الدكتور محمد عوض تاج مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات القومية في قطاع الصحة والرعاية الطبية للمواطنين.

ورصدت "الدستور" آراء عدد من المواطنين حول توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن شمول منظومة التأمين الصحي الشامل في كافة المحافظات، وشمولها لعدد كبير من المواطنين.

في البداية، قال محمد أحمد، أحد المواطنين، 50 عاما مقيم بالسيدة زينب، إن فكرة منظومة التأمين الصحي الشامل ستكون نقلة كبيرة جدًا في ملف الصحة بمصر، خاصًة أن هناك عددا كبيرا من المواطنين ليس لديهم غطاء صحي يشملهم ويكفل رعايتهم.

وتابع أن الكثير من المواطنين سيعملون سيفرحون بهذا القرار لتوفير الرعاية الصحية لهم، ولعائلتهم في المستشفيات، وبجودة عالية جدًا، لافتا إلى أن هذا القرار سيضمن مستقبل صحي يناسب الأطفال في المستقبل.

فيما أوضح محمود إبراهيم، 44 عاما مقيم بمنطقة الهرم، أن منظومة التأمين الصحي الشامل أثبتت نجاحها في عدد من المحافظات، كالسويس، والإسماعيلية، مضيفًا إلى أن تعميم هذه التجربة ستعمل على تأهيل المستشفيات الحكومية والتابعة إلى وزارة الصحة والسكان، ورفع كفاءتها لخدمة الأهالي على نحو يضاهي المستشفيات الخاصة.

فيما قالت كريمة مصطفى، 60 عاما، مقيمة بمنطقة السيدة عائشة، إن منظومة التأمين الصحي الشامل ستغير فكر المصريين عن المستشفيات الحكومية.

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