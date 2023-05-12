محمد أبوبكر: "الستات بتطلع على السوشيال ميديا وتلاقى اللى يصورها جوزها"

قال الشيخ محمد أبوبكر، الداعية الإسلامي، إن جيله بالكامل تربي ونشأ على أن ذكر اسم الزوجة أو الأم عيب كبير، وهذا الفكر ليست له علاقة بالدين، بل إنه فكر مبني على الشهامة والرجولة والغيرة.

أخلاق العرب

وأكد الشيخ محمد أبوبكر، خلال تقديمه برنامج "إني قريب" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه حتى الآن اسم الزوجة والأم مصون لدى فئة كبيرة من الرجال، ولهذا ينسب اسم الزوجة لولدها الأكبر.

وتابع: "دلوقتي عارفين معيشة الناس بالتفصيل على اليوتيوب، شوفنا أوض النوم وكامل الشقة، مافيش حاجة اسمها رجولة وشهامة دلوقتي بسبب الحب في جمع الأموال وهوس الترند".

هوس الترند

واستطرد: "اللي بيصور الستات دلوقتي وينزلوهم على فيس بوك هو الأب أو الأخ وإذا كانت متزوجة يبقى الزوج اللي يصور، ودا بقى من علامات الانفتاح والتفكير المتحضر".

وأردف: "كان ممنوع الشعراء العرب قديمًا يقولوا أسماء نسائهم في الأشعار على الإطلاق، ولهذا حُرمت ليلى على امرئ القيس، لأنه أعلن عن اسمها الحقيقي في أبياته الشعرية".