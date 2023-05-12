الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

برعاية "حياة كريمة".. تنظيم ورش عمل لدعم المرأة اقتصادياً فى أسوان

ورش العمل
ورش العمل

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمواصلة الدورات التدريبية وورش العمل التى تنظمها وحدة تكافؤ الفرص بالتعاون مع صندوق التنمية المحلية وغيرها من الجهات المعنية لتأهيل وتشجيع السيدات والفتيات على اقتحام سوق العمل وتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تسهم فى رفع الظروف الاقتصادية والمعيشية لهن ولأسرهن. 

جاء ذلك استمراراً للجهود المبذولة لدعم وتمكين المرأة بقرى حياة كريمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى. 

من جانبها، أوضحت الدكتورة غادة أبوزيد، نائبة المحافظ، أنه جار تنظيم دورات تدريبية داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لاستهداف سيدات وفتيات قرى بلانة بمركز نصر النوبة، وإقليت بمركز كوم أمبو، والرمادى بمركز إدفو. 

ولفتت “أبو زيد” إلى أن الدورات تضمنت التوعية والتعريف بالأسلوب الأفضل لتنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بتربية المواشى والطيور وصناعة الألبان والجبن وتجفيف الطماطم والخضروات لإعادة القرية لسابق عهدها كمصدر أساسى لهذه المنتجات، على أن يتم ربط هذه المشروعات بصندوق التنمية المحلية كجهة تمويل حيث سيتم تقديم قروض ميسرة للمرأة والتى تم رفع الحد الأقصى لها إلى 60 ألف جنيه مما يسهم فى الحد من نسبة البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة، وكذا سد احتياجات السوق المحلى من المنتجات المتنوعة. 

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IMG-20230512-WA0054
أسوان التمكين الاقتصادي التمكين الأقتصادي للمراه السيدات والفتيات المبادرة الرئاسية حياة كريمة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المشروعات الخاصة تكافؤ الفرص

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