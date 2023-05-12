“مشوار فاتن حمامة”.. ندوة بمركز سينما الحضارة الأحد المقبل

يستضيف مركز سينما الحضارة، التابع لقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، أول سلسلة ندوات شهرية تحمل اسم "عصر من الجمال". وتعقد هذه الندوات ويستضيفها المركز بدءًا من الشهر الجاري في ساحة دار الأوبرا، خلف المسرح الكبير.

تأتي أولى الندوات بعد غد الأحد في تمام السادسة مساءً، وتناقش مشوار سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة والتي ولدت في 1931، وتوفيت في 2015.

الندوة يديرها الشاعر سيد العديسي، نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، ويتحدث فيها الكاتب الصحفي أشرف شرف، والناقد الفني محمد نبيل.

أما عن فاتن حمامة فهى فنانة مصرية كبيرة يعدها الكثيرون علامة بارزة في السينما العربية، حيث عاصرت عقودًا طويلة من تطور السينما المصرية وساهمت بشكل كبير في صياغة صورة جديرة بالاحترام لدور السيدات بصورة عامة في السينما العربية من خلال تمثيلها منذ عام 1940. في عام 1996 أثناء احتفال السينما المصرية بمناسبة مرور 100 عام على نشاطها، تم اختيارها كأفضل ممثلة وتم اختيار ثمانية من أفلامها في قائمة أفضل مئة فيلم في تاريخ السينما المصرية.

وفي عام 1999 تسلمت شهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وفي عام 2000 منحتها منظمة الكتّاب والنقاد المصريين جائزة نجمة القرن، كما منحت وسام الأرز من لبنان ووسام الكفاءة الفكرية من المغرب والجائزة الأولى للمرأة العربية عام 2001.

وفي عام 2007، اختارت لجنة السينما للمجلس الأعلى للثقافة في القاهرة ثمانية من الأفلام التي ظهرت فاتن حمامة بها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وفي 17 يناير 2015 توفيت الفنانة عن عمر يناهز 83 عاماً إثر أزمة صحية.