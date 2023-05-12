محافظة دمياط تنضم للشبكة الإقليمية لمدن التعلم العربية

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن انضمام محافظة دمياط للشبكة الإقليمية لمدن التعلم العربية، وذلك عقب مشاركتها بالمؤتمر الإقليمى الأول لشبكة مدن التعلم العربية المُنعقدة فعالياته بمدينة ينبع الصناعية بالمملكة العربية السعودية خلال يومى ١٠ و١١ مايو، وذلك بالشراكة بين معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة ومكتب التربية العربى لدول الخليج .

وأشارت "محافظ دمياط " إلى أن المؤتمر تناول عددا من الجوانب التنموية التى طرحها المشاركون وممثلو مدن التعلم العربية، وما تم إحرازه من تقدم ملموس بالمجالات المختلفة، وأيضًا أنشطة مدن التعلم بالعالم العربى، وكذلك استعراض المقترحات الخاصة بمواجهة التحديات التى تواجهها.

كما أكدت أن إعلان ينبع الصناعية لإنشاء شبكة إقليمية لمدن التعلم، والتى انضمت إليها محافظة دمياط قد أعدت عددا من التوصيات، جاء أهمها أنه يجب إتاحة مجموعة واسعة من فرص التعلم مدى الحياة فى المنطقة العربية، تساهم فى بناء مجتمعات أفضل وأكثر استدامة، وتساعدهم على مواجهة التحديات المختلفة، التى تتمثل فى تحديات تأتى على المستويين الإقليمى والدولى مثل النمو السكانى المتزايد وأنماط الهجرة الديناميكية وتغير المناخ وغيرها من التحديات.

كما أضافت أن الإعلان تناول توصيات تتعلق بأهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الشبكات الإقليمية الأخرى لمدن اليونسكو، من خلال إنشاء آليات تنسيق مشتركة تضمن الاستمرارية، وتوثيق وتقييم التجارب الناجحة بشكل دورى، وتطوير الآليات الإقليمية والوطنية لتنفيذ تلك السياسات، ووضع آلية إقليمية لزيادة تعبئة الموارد واستخدامها وإنشاء مساحات تعلم مجتمعية وتوفير موارد تعلم للأسر والمجتمعات المحلية مع مضاعفة الاهتمام بالفئات الضعيفة والأكثر احتياجًا، لافتة إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء إطار تنظيمى للشبكة العربية لمدن التعلم فى غضون ثلاثة أشهر، حيث انضمت محافظة دمياط إلى الشبكة الإقليمية لمدن التعلم العربي.