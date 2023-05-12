الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

نهال عنبر: مشاركة الفنانين فى فعاليات قطاع التأمين ضرورة للتوعية بأهميته المجتمعية

نهال عنبر
نهال عنبر

أكدت الفنانة نهال عنبر، على أهمية مشاركة الفنانين في فعاليات قطاع التأمين في مصر، لنشر التوعية بأهمية التأمين وتوفير الحماية المالية للمواطنين، وذلك من خلال إبراز دور الفنانين في إيصال الرسائل الإعلامية بشكل فعال ومشوق.

وأكدت عنبر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أهمية مشاركة الفنانين في فعاليات الماراثون الرياضي الذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين، لتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على الصحة والاهتمام بالتدابير الوقائية.

وأضافت أن صناعة التأمين في مصر، تشهد اهتمامًا متزايدًا بالمسئولية الاجتماعية، وذلك في ضوء الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في دعم المجتمع وتوفير الحماية المالية للمواطنين.

وأوضحت أن شركات التأمين، تتحمل مسئولية كبيرة في مواجهة تحديات مرض السرطان، وذلك من خلال توفير التأمين الصحي والتأمين على الحياة والتأمين الاجتماعي، وكذلك تقديم خدمات الرعاية الصحية اللازمة للمتأثرين بالمرض ويعتبر تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير التأمين الصحي والتأمين على الحياة بأسعار معقولة. 

ونظم الاتحاد المصري للتأمين الماراثون السنوي الرابع تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الجمعة، بحضور وزير الشباب والرياضة؛ الدكتور أشرف صبحي، والدكتور محمد فريد؛ رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام؛ نائب رئيس الهيئة، تحت عنوان "معًا ضد السرطان".

جاء تنظيم الماراثون كجزء من مساهمات الاتحاد المصري للتأمين في مجال المسئولية الاجتماعية، كما أنه يستهدف هذا العام الوقاية والتوعية من مرض سرطان الأطفال، وكذا لتشجيع جميع فئات المجتمع على أهمية ممارسة الرياضة. وشهد الماراثون مشاركة خاصة لذوي الهمم، في إطار الاهتمام الكبير والجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الهمم لمشاركتهم في جميع قطاعات الدولة.

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