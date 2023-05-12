الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

انطلاق فعاليات "أيام القاهرة السينمائية" بأحدث إنتاجات السينما العربية 17 مايو

بوستر
بوستر

تنطلق فعاليات الدورة السادسة لـ"أيام القاهرة السينمائية" يوم 17 مايو، وتسلط الضوء على الإنتاجات السينمائية العربية الحديثة، وتتيح الفرصة لمشاهدة أبرز الأفلام السينمائية العربية على الشاشة الكبيرة، ‎ومن المقرر أن تعلن إدارة أيام القاهرة السينمائية تفاصيل الأفلام المشاركة ومواعيد عرضها خلال الفترة المقبلة.

وكانت إدارة سينما زاوية كشفت مؤخرا عن بوستر الدورة الـ6 لأيام القاهرة السينمائية، منوهة إلى أن تصميم الهوية البصرية لعمرو حسني.

يشار إلى أن الدورة الـ5 لأيام القاهرة السينمائية أقيمت في مايو 2022، وعرضت بها العديد من الإنتاجات السينمائية العربية البارزة من مصر والمغرب وتونس وفلسطين ولبنان والعراق والجزائر.

ومن الأفلام التي عرضت بالدورة الماضية الوثائقي "من القاهرة" إخراج هالة جلال، والوثائقي "من وإلى مير" إخراج ماجي مرجان،  ومن لبنان، عرضت افلام "كوستا برافا" إخراج مونيا عقل، و "البحر أمامكم" إخراج إيلى داغر، وفيلم "النهر" إخراج غسان سلهب، و فيلم "دفاتر مايا" إخراج جوانا حاجى توما، و "عا أمل تيجى" إخراج جورج بيتر بربري.

الدورة السابعة الدورة السادسة الس إلسا الإنتاجات السينمائية الأفلام المشاركة الأفلام السينمائية الانتاج البا

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