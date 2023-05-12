مائل للحرارة نهارًا وأمطار خفيفة.. "الأرصاد" تكشف توقعات طقس الغد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن طقس غد السبت، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ونوهت هيئة الأرصاد، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، بأن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على كل الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

تكون العظمى على القاهرة والوجه البحري 29 درجة، أما الصغرى 17، وتكون درجة الحرارة العظمى على السواحل الشمالية 23، والصغرى 16 درجة.

ومتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى على جنوب سيناء 32 والصغرى 21، وشمال الصعيد العظمى 30 والصغرى 17، والعظمى على جنوب الصعيد 36 والصغرى 21 درجة مئوية.