الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 90 طن مخلفات خلال حملات مكثفة بقرى وأحياء المنيا

حملات نظافة مكثفة
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، من أعمال وحملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بشوارع أحياء المدينة ومداخل وشوارع ونقاط التجمع بالقرى التابعة لها وقامت برفع 90 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي. 

وقال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن أقسام البيئة بقرى بني محمد سلطان، وطوخ الخيل، وحي غرب المدينة، نظمت حملات مكثفة لأعمال النظافة اليومية وبجميع الورديات قامت برفع ما يقرب من ٩٠ طن مخلفات وتراكمات موجودة بأماكن التجميع اليومية بشوارع القرى والأحياء وتم نقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي، للقضاء على فيروس كورونا وتوفير بيئة صحيه للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الحملات والأعمال تمت تحت إشراف دكتور عبدالظاهر حسن، ومصطفى الدبيكي، نائبا رئيس المركز والمدينة وعصام معبد، رئيس الوحده المحلية بقرية بني محمد سلطان، وبلال طه، رئيس حي غرب مدينة المنيا، ومساعديه ومحمد جابر رئيس الوحده المحليه بقرية طوخ الخيل.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات والأعمال تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وتأكيده على المتابعة المستمرة لكل الأعمال الصحية وحماية البيئة من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري بشوارع المدينة والقرى التابعة لها.

وأشار رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تكثف من أعمال وحملات النظافة من خلال ورديات صباحية ومسائية تتم على مدار اليوم، بجميع شوارع أحياء المدينة ومداخل وشوارع ونقاط التجمع بالقرى التابعة لها، وتقوم بنقل هذه المخلفات والتراكمات أولًا بأول للمقالب العمومية بالظهير الصحراوي، مشيرًا إلى استمرار هذه الحملات يوميًا لتوفير بيئة صحية نظيفة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة وقُراها.

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المنيا رفع 90 طن مخلفات فري وأحياء مركز المنيا الدكتور عبد الظاهر حسن نائب رئيس مركز المنيا اللواء هاني بدوي رئيس مركز المنيا

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