الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مسار رحلة العائلة المقدسة".. ندوة تثقيفية لرفع الوعي السياحي في أسيوط

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أهمية تنظيم ندوات تثقيفية لرفع الوعي السياحي لطلاب المدارس والجامعات وتعريفهم بما تمتلكه المحافظة من إرث ثقافي وسياحي فريد من نوعه وذلك لاحتوائها على مناطق اثرية ترجع لمختلف العصور، موجهًا بتكثيف الندوات لنشر الوعي السياحي والتعريف بمقومات الجذب السياحي وخاصة مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة الذي يضع محافظة أسيوط على خريطة السياحة العالمية.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم تنظيم العديد من الندوات التثقيفية بالتعاون بين الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بالمحافظة وفرع جامعة الأزهر للوجه القبلي، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود لتنشيط هذه الصناعة المهمة والتي تعتبر من أهم مصادر الدخل القومي المصري.

ووجّه بالتوسع في عقد بروتوكولات تعاون بين الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة ومديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية وجامعتيّ أسيوط والأزهر لعقد ندوات تثقيفية وتنظيم رحلات وفعاليات لتوعية الطلاب بأهمية دور السياحة وتأثيرها في الاقتصاد المصري وتعريفهم بآثار بلدهم ورفع الوعي السياحي لديهم، خاصة وأن قطاع السياحة لا يقل في أهميته عن القطاعات التنموية الأخرى.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم تنظيم ندوة تثقيفية بكلية العلوم جامعة الأزهر تحت عنوان "مسار رحلة العائلة المقدسة والسياحة" تناولت الندوة شرح أهمية مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة والطرق التي يمكن أن يسهم فيها الطالب والمواطن في تنشيط الحركة السياحية.

وتم مناقشة الطلاب وعمل مسابقات وتوزيع هدايا تذكارية على الفائزين وذلك بحضور عثمان الحسيني، مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بالمحافظة ومن جامعة الأزهر الدكتور علاء جاد الكريم، عميد كلية العلوم والدكتور أبو بكر عبدالهادي، وكيل الكلية والدكتور الدوشي عبدالكريم، مشرف النشاط الطلابي بجامعة الأزهر، مشيرًا إلى استمرار الهيئة في عقد الندوات وتنظيم الرحلات والعديد من الفعاليات لرفع الوعي السياحي لدى أبناء المحافظة.

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