السبت 13 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"ليس وصمة عار".. استشاري يوضح أهمية التوعية بالمرض النفسي

جمال فرويز
جمال فرويز

يواجه العديد من مرضى الاكتئاب الكثير من التعليقات السلبية وردود الفعل من قبل الأخرين معتبرين هذا المرض "وصمة عار".

ويعرف أن الاكتئاب هو اضطراب مزاجي يسبب شعورًا دائمًا بالحزن وفقدان الاهتمام ويسمى أيضًا اضطراب اكتئابي رئيسي أو اكتئاب سريري، وهو مرض مثل أي مرض عضوي آخر وله علاج وجلسات ويمكن التعافي من هذا المرض.

ويعتبر الاكتئاب مرض نفسي يؤثر على شعورك وتفكيرك وسلوكك ويمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل العاطفية والجسدية وغيرها نتيجة ضغوطات الحياة.

واستوضح “الدستور رأي الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، بشأن أهمية التوعية بالمرض النفسي وكيفية التعامل مع الآخرين.

 تعليق طبيب نفسي بـ أهمية التوعية بالمرض النفسي 

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن العلاج أو المرض النفسي "ليس وصمة عار" بل هو مرض مثل باقي الأمراض "مرض السكر - القلب - وغيرها من الأمراض، لذلك يجب التعامل مع المريض النفسي على أنه إنسان طبيعي يعاني من مرض الاكتئاب.

وأضاف الدكتور جمال فرويز، أن الاكتئاب قد يؤدي للانتحار أو إذاء الأخرين، لذلك يجب على الشخص المريض تجنب كلام الأخرين أو التفكير ويهتم أكثر بالعلاج وجلسات العلاج النفسي مع طبيبة.

وأوضح فرويز أن هناك أشخاص يصابون بالاكتئاب لأن جسمهم لم يستجب للعلاج فيشعر بعدم وجود استجابة وعدم مساعدة المحيطين له أو وجود مساعدة نفسية تساعدة، لذلك يجب احتواء مرضى النفسيين والوقوف بجانبهم لتخطي تلك الأزمة.

وأكد أن المريض النفسي لا يخبر من حوله بمرضه ويلتزم بالدواء وليس مجبر على إخبار الأخرين، مع العلم أن العلاج الدوائي للاكتئاب يشفي 80 %، والـ 20% الغير مستجيبه نلجأ فيهم للعلاج السلوكي والعلاج المعرفي، موضحاً أن العلاج الدوائي يشمل كل من جلسات تغيير نعطيه كهرباء المخ، أو جلسات العلاج بالموجود المغناطيسية، أو جلسات العلاج بالاسكيتامين.

الاكتئاب مرضى الإكتئاب طبيب نفسي الدكتور جمال فرويز الطب النفسي

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 13-5-2023

بينها زيت النخيل والأدوية.. ماليزيا تدرس تطبيق نظام "تبادل السلع" مع مصر

"صيدلة القاهرة" تعقد مؤتمرها الدولي 14 و15 مايو

استئناف المحادثات بين الأطراف السودانية.. ودعوة "البرهان" لحضور القمة العربية

محافظ الفيوم يتفقد سير امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية

"الصحة": فحص 6.6 مليون مواطن للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين عثمان

مشهد مرتبك

حسين دعسة

كارنيجي.. وخبراء المجلس الأطلسي: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

ماجد حبته

السبع والصين.. والقواعد! 

صفاء النجار

لماذا لا تتحول القاهرة القديمة إلى محمية تراثية؟

سارة شريف

كتالوج نتنياهو

وائل لطفي

كليوباترا سوبر!

د. محمد عفيفي

أردوغان والاختيار الصعب

محمد المعتصم

القاهرة الإخبارية.. وحديث «البرهان»

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون إسرائيليون: مصر قدمت مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار فى غزة

المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية يتحدث لـ«الدستور» عن كل الملفات الساخنة فى المنطقة (حوار)

سادس قيادى من الجهاد الإسلامى.. كيف اغتالت إسرائيل «إياد الحسنى» فى غزة؟ (فيديو)