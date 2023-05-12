الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ناقد رياضى: على "الأهلى" استغلال غياب جمهور "الترجى" وتحقيق نتيجة إيجابية

الأهلي
الأهلي

تحدث الناقد الرياضي أحمد غنيم، عن المواجهة المرتقبة اليوم بين فريقيّ الأهلي والترجي في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، قائلًا إنه على الورق الأهلي لديه أفضلية.

وأضاف غنيم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "dmc" أن الترجي يلعب أمام الأهلي دون جماهير، كما أن الفريق التونسي يعاني حيث تعرض لهزيمتين في الدوري.

وشدد الناقد الرياضي على أهمية أن يستغل الأهلي عدم حضور جماهير الترجي ويحقق نتيجة إيجابية من أجل التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، متابعًا: "أتمنى أن يواجه الأهلي صن داونز في نهائي إفريقيا".

كما تطرق غنيم إلى الكرة العالمية، حيث تحدث عن مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي، قائلًا: "كنت أتوقع فوز مدريد رغم معاناة الريال في الدوري الإسباني".

وتابع: "بيب جوارديولا شدد على أهمية ريال مدريد وصعوبة مباراة العودة الأربعاء المقبل على ملعب الاتحاد" متوقعًا أن تنتهي المواجهة بفوز ريال مدريد، لكن تبقى حظوظ السيتي موجودة بقوة أيضًا.

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