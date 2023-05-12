"القاهرة الإخبارية": انقطاع التيار الكهربائى فى مناطق واسعة من غزة

وصفت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، حياة الفلسطينيين في قطاع غزة بـ"المأساوية" في ظل صعوبة إدخال الإمدادات والمساعدات إلى القطاع بسبب الحصار الذي فرضه الاحتلال منذ سنوات، والذي تلاشت معه أي بيئة اقتصادية، حيث لا يستطيع المواطن جلب المؤن والسلع التموينية لأسرته.

وقالت مراسلة القناة إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت عدة مناطق في قطاع غزة فجر اليوم، بعد ساعات شهدها القطاع من الهدوء، مشيرة إلى تجدد العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية لليوم الرابع على التوالي.

وأكدت أنه تم إطلاق 3 صواريخ صوب الأراضي الزراعية شرق مدينة رفح من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومن ثم تبعتها المدفعية الإسرائيلية بقذائف صوب مرصد فارغ للمقاومة الفلسطينية بدير البلح.

وعن المعابر المغلقة، قالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إن قوات الاحتلال أغلقت المعابر الحدودية مثل «معبر كرم أبوسالم التجاري»، كما منعت إدخال الشاحنات المحملة بالبضائع والمواد الأساسية والأدوية والوقود لمحطات الكهرباء، لافتة إلى أن القصف الإسرائيلي على مخيم النصيرات، وتحديدًا قرب محطة توليد الكهرباء، تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في مناطق واسعة في مدينة غزة.